Jean-René Etchegaray aux sénatoriales : "Je n'y ai sincèrement jamais pensé"

Ira-t-il ? N'ira-t-il pas ? Depuis le printemps, le nom du maire de Bayonne et président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, Jean-René Etchegaray, était au centre des échanges, des tractations, des questionnements aussi quant aux prochaines élections sénatoriales dans les Pyrénées-Atlantiques. Finalement, il ne sera pas sur la ligne de départ du scrutin du 24 septembre, comme le révèlent nos confrères de Médiabask . Il explique pourquoi à France Bleu Pays Basque.

FBPB : Pourquoi ne candidatez-vous pas ?

Je n'ai sincèrement jamais pensé à faire acte de candidature. En revanche, un certain nombre de personnes, de formations politiques nationales, plusieurs, m'ont fait la proposition d'y aller. Ces formations politiques ont considéré, à tort ou à raison, que je pouvais avoir le profil pour éventuellement être sénateur. Pour moi, la question se pose moins en termes politiques qu'en termes de moralité. C'est-à-dire la relation que j'ai avec les électeurs bayonnais, ces électeurs qui m'ont fait confiance il y a environ trois ans et vis-à-vis desquels j'ai du mal à imaginer que je puisse leur dire "Finalement, je pars à Paris." C'est une hypothèse que moralement, je ne peux imaginer, sachant que lorsqu'on devient sénateur, on perd automatiquement ses fonctions exécutives, tant pour la fonction de maire que de président de la communauté d'agglomération. Donc, plus encore vis-à-vis de mes électeurs bayonnais que vis-à-vis de mes collègues du Pays basque, j'avais le sentiment moralement que je ne pouvais pas les quitter au milieu du gué.

Quelle formation vous a sollicité et pour quel rôle dans une liste ?

Plusieurs formations du centre m'ont fait des propositions et la position pouvait-être celle de second, mais également celle de premier.

Même quand on vous propose une première place, on ne se dit pas : "C'est le moment, il faut y aller et plonger..." ?

La question se pose pour moi moins sur le terrain politique que sur le terrain moral. Je n'imagine pas aujourd'hui, parce que nous sommes dans un long mandat de maire, au milieu du gué, avec des dossiers qui sont lourds et qui supposent une présence physique, une énergie particulière et qu'abandonner les choses à ce stade-là, c'est quelque part abandonner le navire. Et je n'imaginais pas abandonner ainsi mes concitoyens.

D'aucuns diront que si vous n'êtes pas parti dans cette élection sénatoriale, c'est aussi parce que derrière, à la mairie comme à l'Agglo Pays basque, vous n'avez trouvé personne pour vous succéder...

À la mairie de Bayonne, il n'était pas du tout prévu que je me retire en milieu de mandat. Alors effectivement, la succession est bien plus difficile à imaginer. Je dois quand même dire qu'il y a une très bonne ambiance au sein de la majorité, et je m'en réjouis. Mon départ au milieu de ce mandat aurait peut être posé un certain nombre de questionnements, mais je ne crois pas de fractures politiques. Quant à la communauté d'agglomération, les choses sont peut-être plus complexes car l'institution est encore jeune. Il faudra bien évidemment imaginer que je ne suis pas éternel à la présidence de la communauté d'agglomération, mais que eu égard à l'importance des dossiers en cours, sans doute que mon maintien dans cette fonction sera vécu d'une manière plus apaisée.

Pourquoi ce suspense alors ? Pourquoi avoir laissé courir ces rumeurs depuis le printemps ?

Je n'ai pas laissé courir les rumeurs. Les rumeurs vont bon train et je n'en suis pas à l'origine. C'est sans doute le fait que pour un certain nombre de personnes, y compris des leaders des formations politiques dans ce pays, je pouvais avoir le profil d'un sénateur. Mais aujourd'hui, le cumul n'est pas possible et c'est d'ailleurs tant mieux. Donc il faut et la loi le veut ainsi, qu'on fasse un choix. Mon choix, c'est de continuer à rester maire de Bayonne et président de la communauté d'agglomération Pays basque.

Une simple déclaration aurait néanmoins suffi à balayer toutes les rumeurs...

Mais oui, une déclaration aurait suffi à tout balayer. Mais moi, je suis pris par des dossiers tous les jours et qu'ils importent bien plus que ces frémissements qui intéressent à mon avis beaucoup plus les candidats sortants, qu'elle intéresse les autres candidats.