Jean Rottner annonce sa démission de la région Grand Est et se retire de la vie politique

C'est une surprise ce mardi : Jean Rottner quitte la présidence du Grand Est et se retire de la vie publique. L'ancien maire LR de Mulhouse, âgé de 55 ans, était à la tête de la région depuis 2017 et la démission de son prédécesseur Philippe Richert. Il était aussi premier adjoint à la maire de Mulhouse.

Dans son communiqué, Jean Rottner indique qu'il se retire de "l'ensemble de ses mandats d'ici la fin de l'année" et donne le nom de celui qui va assurer l'intérim à la tête du Grand Est : Franck Leroy, maire d'Epernay et premier vice-président.

"Des impératifs familiaux animent cette lourde décision"

Dans son communiqué, Jean Rottner parle d'une "décision mûrement réfléchie" animée par "des impératifs familiaux", un "choix à respecter", tout en concédant que ce retrait allait "surprendre".

Jean Rottner exprime ses remerciements à l'égard des collaborateurs et des élus qu'il a côtoyés au cours de sa vie politique. Il explique qu'il a "passionnément aimé l'engagement public".

A la communication de la région Grand Est, on précise que Jean Rottner ne fera aucun commentaire. La dernière apparition publique en date du président de région, c'était ce lundi à Trémery où il a inauguré la première usine de moteurs électriques de Stellantis, en compagnie du directeur général du groupe, Carlos Tavares.

Avant de s'engager en politique, Jean Rottner était médecin urgentiste. Fort de son expérience médicale et de la situation particulièrement grave du Grand Est au plus fort de la pandémie de Covid en 2020, il s'était imposé dans le débat, réclamant une mobilisation plus forte de l'Etat pour la mise à disposition des masques puis des vaccins.

Le retrait de la vie politique de Jean Rottner est inattendu. Les observateurs le voyaient plutôt quitter le parti Les Républicains après la désignation d'Eric Ciotti.

Jean Rottner en politique : les grandes dates