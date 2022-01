Jean Rottner appelle dans une tribune dans le JDD à maintenir le Parlement européen à Strasbourg

Le président de la région Grand Est, Jean Rottner, ainsi que la présidente de la région Occitanie, Carole Delga, et Renaud Muselier, président de la région Sud co-signent une tribune ce dimanche dans le JDD pour défendre l'implantation du Parlement européen à Strasbourg.

"Il est nécessaire de ne rien concéder et de nous battre pour Strasbourg". C'est ce qu'écrivent ce dimanche, dans une tribune publiée par le Journal du dimanche, les présidents des régions Grand Est, Occitanie et Sud, Jean Rottner, Carole Delga et Renaud Muselier, pour défendre le maintien du Parlement européen à Strasbourg.

Un gage de rayonnement pour le Grand Est

Une tribune qui paraît à la veille de la visite d'Emmanuel Macron au Parlement européen à Strasbourg, pour l'hommage à son président décédé cette semaine, l'Italien David Sassoli. "Il va sans dire que cette présence est un gage de rayonnement pour le Grand-Est et pour la France", écrivent les président.es de région dans leur tribune.

L'impact de la crise sanitaire

Ils dénoncent l'impact de la crise sanitaire qui a causé l'annulation de plusieurs sessions parlementaires à Strasbourg : "Il se trouve que la crise sanitaire a conduit, dans l'esprit de certains, à remettre en cause la présence parlementaire à Strasbourg au motif que les déplacements qu'elle induit seraient nombreux, coûteux et depuis l'apparition du virus dangereux. Nous ne saurions laisser faire une chose pareille tant il est vrai qu'aucun sacrifice ne doit être consenti en matière de démocratie."

à lire aussi Parlement européen : toujours pas de session à Strasbourg

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Les Régions de France appellent au maintien de la présence du Parlement européen à Strasbourg et proposent au gouvernement d'en faire un axe fort de la présidence française de l'Union européenne", poursuivent-ils. La France a en effet pris la tête de la présidence tournante de l'UE le 1er janvier 2022.