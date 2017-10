Jean Rottner élu sans surprise président de la région Grand Est

Désigné comme unique candidat de la majorité régionale après la démission de Philippe Richert, Jean Rottner a été élu président de la région Grand Est ce vendredi avec 96 voix sur 169 votants.

Sans surprise, Jean Rottner, a été élu ce vendredi Président de la région Grand Est. Les 104 élus de la majorité régionale LR-UDI-Modem avaient choisi le maire de Mulhouse et vice-président de la région comme unique candidat. L'Alsacien a été élu avec 96 voix sur 169, contre 35 votants à la seule candidate face à lui, une élue FN du Bas-Rhin, Virginie Joron (et 37 bulletins blancs ou nuls). Le mois dernier, Philippe Richert avait démissionné suite à de tensions avec des élus alsaciens voulant faire sécession. Jean Rottner dit vouloir être, "comme Philippe Richert", "dans l'efficacité et le pragmatisme" pour développer cette nouvelle région, même s'il l'a combattue au départ.

Jean Rottner arrive en tout cas à la tête d'une région en crise d'identité. Est-ce déjà un mauvais signal? Le nouveau président n'a pas fait le plein de voix dans son camp. 8 des 104 élus de la majorité régionale n'ont pas voté pour Jean Rottner relève la candidate rivale, la frontiste Virginie Joron: "Cela pose question, certainement des gens au sein de son groupe ne sont pas d'accord avec sa nouvelle présidence". Le groupe PS de son côté avait prévenu qu'il voterait blanc. "Nous n'avons pas besoin de nous compter" estime leur chef de file, Pernelle Richardot, qui, bien qu'Alsacienne, souhaite avant tout la fin de la guéguerre alsacienne: "Qu'on crée enfin une vrai stratégie régionale et qu'on arrête de passer la pommade aux élus velléitaires alsaciens qui ne veulent qu'une chose: quitter le Grand Est". Avec son nouveau groupe, Les Patriotes, l'ex n°2 du FN Florian Philippot, n'est en revanche pas très optimiste: "La démission de Philippe Richert, c'était quand même la manifestation d'une crise du Grand Est. Manifestement, cette grosse structure dysfonctionne".

"Je serai le président de tous" - Jean Rottner, nouveau président de la région Grand Est

Opposé lui aussi au départ à la région Grand Est, Jean Rottner regrette encore, dit-il, "une réforme bricolée" et promet de défendre l'identité alsacienne mais veut, comme son prédécesseur, aller de l'avant: "La région Grand Est doit devenir la région européenne de référence en France, face à la Belgique, au Luxembourg, à l'Allemagne et à la Suisse". Pour enfoncer le clou, l'Alsacien rappelle qu'il sera "le président de tous".

Jean-Luc Bohl, maire de Montigny les Metz a été réélu 1er vice-président. De son côté, Florian Philippot annonce un recours pour obtenir 4 sièges au lieu de 3 au sein de la commission permanente.