Le président de la région Grand Est Jean Rottner se dit prêt à travailler avec le gouvernement et la majorité pour trouver des accords entre son parti Les Républicains et le camp macroniste à l'Assemblée nationale.

Jean Rottner favorable à "des compromis" avec le gouvernement et la majorité présidentielle à l'Assemblée

Une main tendue vers le camp macroniste. Interrogé ce vendredi sur franceinfo, le président de la région Grand Est Jean Rottner se dit prêt à engager des discussions avec le gouvernement et la majorité présidentielle - relative, avec seulement 247 députés - à l'Assemblée nationale.

“C’est le début d’une histoire qui peut se jouer de manière différente en France”, veut croire Jean Rottner. À l’issue du sommet européen à Bruxelles ce vendredi, le président de la République Emmanuel Macron s'est dit “très confiant” dans la capacité du gouvernement français à “bâtir des compromis” à l’Assemblée nationale, avec “l’ensemble des partis de gouvernement”.

Jean Rottner ne s’y oppose pas, contrairement au président du parti Les Républicains, Christian Jacob. “J'ai pris une position claire en disant qu'effectivement, il fallait qu'on évolue”, affirme le président du Grand Est. L'élu rappelle qu’Olivier Marleix, le nouveau président du groupe Les Républicains à l’Assemblée nationale “n’a pas fait preuve d'une fermeture totale. Il a dit qu'il participerait et ferait des propositions”. "Je refuse de bloquer la France", poursuit Jean Rottner. Un tel blocage pourrait survenir en l'absence d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale pour voter les lois.

De l'art du compromis

Le poids lourd alsacien des LR soutient cette position car “quand on est responsable, on fait des compromis, sans être dans la compromission. Il faut que chacun le comprenne : le président de la République, nos partis politiques et les parlementaires doivent aller dans ce sens”. Jean Rottner estime que la France va “peut-être” s’inspirer d'un modèle de coalition parlementaire sur le modèle de la Belgique, de l’Italie ou de l’Allemagne.

Une formule que Jean Rottner juge attrayante pour le bien de son parti, mis en difficulté après les élections législatives et à quelques encablures de l'élection du nouveau président du parti de droite. “Participer à une forme de renouvellement de nos instances de gouvernement, d'un projet qui met en mouvement la France et qui partagent une vision politique très large, ce n'est pas forcément le déclin d'un parti politique. C'est peut-être aussi la renaissance et la renaissance pour Les Républicains".