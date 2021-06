Régionales Grand Est - Jean Rottner (LR) : "Je suis le président qui a mouillé le maillot face à la pandémie"

A 20 jours des élections régionales, Jean Rottner évoque sa liste, "Plus forts ensemble", sa vision de l'entité Grand Est par rapport aux anciennes régions, et sa gestion de la crise du Covid-19.

Jean Rottner, président sortant de la région Grand Est, sillonne les routes de son très grand territoire pour faire campagne : ce mardi, il est dans les secteurs de Sarreguemines et de Bitche, en Moselle. Il ne reste qu'une vingtaine de jours avant le premier tour des élections régionales, le 20 juin prochain.

Un Grand Est décrié par plusieurs candidats, dont certains veulent la suppression pure et simple. Jean Rottner en a encore fait les frais, ce week-end, et il faut rappeler qu'il y était lui-même opposé avant la fusion : "personne n'était pour ce redécoupage, soyons honnêtes, moi le premier. Mais il y a un fait républicain, il faut appliquer les textes. C'est ce que je fais."

"Je ne cherche pas forcément à donner une identité au Grand Est"

"Je ne cherche pas forcément à donner une identité au Grand Est, explique le président sortant. La Moselle, ce n'est pas les Vosges. Sachons respecter tout ça, mais plutôt que d'opposer, de séparer, recréer des frontières comme le proposent mes adversaires, j'essaie d'être l'homme de la cohésion. Profitons de cette surface géographique pour en faire une véritable puissance et pour peser économiquement et socialement."

Des propositions pour les jeunes, la culture, les transports, la sécurité

Avec sa liste, "Plus forts ensemble", Jean Rottner veut faire du Grand Est "le quartier général de la relance et du retour à la vie normale" - c'est son credo. "Notre économie a souffert. Nous avons été au rendez-vous : nous passons aujourd'hui d'une capacité d'investissement de 900 millions d'euros à 1,3 milliards" affirme-t-il, égrainant plusieurs propositions, comme "augmenter la capacité des trains de 50% d'ici la fin du mandat", "augmenter le budget de la culture de 20% dans les trois prochaines années", "payer une partie du permis et de l'abonnement de train pour les jeunes en échange de l'entrée en formation", "coter les communes pour les aider à financer des dispositifs en matière de sécurité."

Comment financer tout cela, sachant que la région Grand Est a déjà beaucoup mis la main au pot pour soutenir l'économie pendant la pandémie ? Pas d'impôt supplémentaire, "nous n'en avons pas la capacité. Nous avons fait des économies en interne, j'ai demandé 5% d'efforts de fonctionnement aux services pendant deux ans, et nous avons profité de taux d'emprunts extrêmement bas en ce moment", détaille Jean Rottner.

Le président sortant, rappelons-le, est également médecin urgentiste. Il s'est beaucoup exposé pendant la crise du Covid, y compris pour demander des mesures impopulaires, bien que probablement nécessaires : craint-il que cette image de "président de la pandémie" ne lui colle à la peau ? "Je pense que je suis le président qui a mouillé le maillot, parce qu'il fallait le faire. Il fallait alerter, je l'ai fait. J'ai mouillé le maillot pour trouver des masques, pour que les tests arrivent. J'ai élevé la voix parce que la vaccination n'allait pas assez vite. J'ai un devoir de protection. J'ai pris mes responsabilités, et je pense que mes concitoyens savent le reconnaître."