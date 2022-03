Jean-Vincent Holeindre, politologue : "Les Russes utilisent la ruse et la force"

Troisième tentative de négociations ce lundi entre Kiev et Moscou, alors que de nouveaux bombardements russes ont frappé nuit l'Ukraine dans la nuit de dimanche à lundi. Mais ce lundi matin, l'armée russe annonce l'ouverture de couloirs humanitaires. Moscou précise que l'initiative était une demande d'Emmanuel Macron auprès de Vladimir Poutine qui se sont entretenus au téléphone hier. Faut-il croire au cessez le feu ? Jean-Vincent Holeindre a publié aux éditions Perrin en 2017 "La ruse et la Force" caractéristiques chez les Russes dit-il.

France Bleu Auxerre : la ruse et la force c'est la stratégie de Poutine ?

Jean-Vincent Holeindre : Oui les Russes utilisent la ruse et la force. La ruse dans le sens où même si l'attaque était prévisible, on a le sentiment que Vladimir Poutine a trompé les occidentaux sur ses intentions, qu'il a rusé en utilisant des détours, parfois des mensonges sur ses intentions réelles. L'attaque est apparue comme surprenante mais ne l'est pas tant que ça. Côté force, on voit bien que l'invasion est de très grande ampleur.

Vladimir Poutine ne s'attendait pas à une telle résistance des Ukrainiens ?

C'est difficile à dire. Comme occidentaux qui n'avons plus l'habitude de la guerre, on se dit qu'ne guerre qui dure plus de trois jours c'est surprenant. Mais on ne sait pas finalement si Poutine est dans les temps qu'il avait prévu. La résistance des ukrainiens est impressionnante avec des cocktails molotov contre des chars, mais l'issue du conflit fait peu de doute sur le plan militaire, sauf à ce que les puissances alliées s'associent à l'Ukraine de façon plus étroite ou que les sanctions économique aient des répercussions rapides. Plus la guerre dure, plus ce sera compliqué pour Poutine d'imposer sa volonté.

Quelle incidence à la guerre sur l'entrée en lice d'Emmanuel macron dans la campagne présidentielle ?

À ce stade la guerre le favorise plutôt. Il n'a jamais été aussi haut dans les sondages. Sans doute les français estiment qu'ils ne faut pas changer de chef de guerre, même si la France n'est pas en guerre contre la Russie. La seule chose qui pourrait le défavoriser serait une erreur politique, militaire ou d'appréciation majeure.

La guerre peut faire oublier le bilan du quinquennat ?

Le quinquennat a été marqué part une série de crises. Gilets jaunes, covid, guerre en Ukraine. Le président a été de fait un chef de guerre, un chef politique qui a dû faire face à l'urgence. Le bilan passe au second plan, ce qui est regrettable en politique, mais ce qui apparait à l'opinion publique, c'est que le Président Macron a été celui qui a fait face à des situations difficiles et exceptionnelles.