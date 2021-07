Jean-Yves Heurtin : de l'engagement syndical au Conseil départemental du Calvados, une vie d'engagements

Jean-Yves Heurtin est un habitué de la vie publique. A 48 ans, cet agriculteur a été président des JA avant de prendre la tête de la FDSEA puis, aujourd'hui encore, de la Chambre d'agriculture du Calvados. Parallèlement, Jean-Yves Heurtin a été élu maire d'Ouilly-le-Tesson. Dimanche soir, il a été élu conseiller départemental associé à Clara Dewaële et votera avec la majorité départementale classée au centre et à droite.

Un seul diplôme : le brevet décroché à 14 ans

Un parcours entamé avec... le seul brevet en poche ! Loin, très loin d'un parcours passant par l'ENA. "Bien sûr c'est une fierté, reconnaît le nouvel élu. A 14 ans et demi, j'avais mon BPEC et une volonté farouche de travailler. A 16 ans, je me suis émancipé et je me suis installé (lui-même est enfant d'agriculteurs). Je ne dis pas qu'il faut prendre ça comme exemple, car malheureusement dans les arrêts précoces de scolarité il n'y a pas que des réussites, mais c'est vrai que c'est quand même un parcours inattendu !"

Un engagement syndical devenu politique, comme beaucoup l'ont fait avant lui, mais avec une idée précise en tête : _"_je pense qu'il est important que les agriculteurs, le monde rural soit représenté et s'implique. Derrière tout çà, il y a une représentation et la possibilité de m'engager pour un territoire m'a séduit." Jean-Yves Heurtin qui en plus d'être élu au département, va rester à la Chambre d'agriculture, à la mairie d'Ouilly-le-Tessons sans oublier son métier d'agriculteur (il compte deux salariés sur son exploitation). "C'est une question d'organisation, il faut savoir déléguer" dit-il. Une évidence, plus que jamais, depuis son élection au Département... (Pour en savoir plus, il suffit d'écouter l'interview de Jean-Yves Heurtin).