Jean-Yves Le Drian : "je resterai toujours le ministre de la Bretagne"

Comme prévu Jean-Yves Le Drian a démissionné officiellement de la présidence de la région Bretagne ce vendredi. C'est Loïg Chesnais-Girard le premier vice-président qui le remplacera.

C'est officiel depuis ce vendredi après-midi : Jean-Yves Le Drian démissionne de la présidence de la région Bretagne. Le ministre des affaires étrangères l'a confirmé à Rennes lors d'une conférence de presse. Il se conforme ainsi à la demande d'Emmanuel Macron; le Président exige que les ministres quittent leur exécutif local.

Président emblématique

Jean-Yves Le Drian a été élu pour la première fois à la tête de la région Bretagne en 2004, qui passait à gauche pour la première fois de son histoire, et réélu en 2010. Après sa nomination comme ministre de la défense par François Hollande en 2012, il avait été remplacé par Pierrick Massiot à la présidence de la région. Finalement après les élections régionales de décembre 2015, Jean-Yves Le Drian avait repris les commandes de l'exécutif régional tout en restant au gouvernement dans le contexte des attentats sanglants de Paris.

Je n'abandonne pas la Bretagne et je reste conseiller régional; j'habite en Bretagne puis je resterai, je le pense, toujours ministre de la Bretagne. Jean-Yves Le Drian

Un jeune de 40 ans à la présidence

C'est Loïg Chesnais-Girard le maire PS de Liffré en Ille-et-Vilaine, et actuel premier vice-président qui va lui succéder. Plus qu'un joker, il est vraiment l'homme de confiance de Jean-Yves Le Drian. Agé de 40 ans, il assure d'ores et déjà l'intérim avant l'élection lors d'une session le 22 juin. Loïg Chesnais-Girard a été élu pour la première fois à 18 ans comme conseiller municipal de Liffré.