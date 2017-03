Jean-Yves Le Drian soutient Emmanuel Macron : réactions politiques en Bretagne

C'était un secret de polichinelle, c'est désormais officiel : Jean-Yves Le Drian choisit de soutenir Emmanuel Macron pour l'élection présidentielle. Pas une surprise pour ceux qui suivent la politique en Bretagne, mais les réactions sont... passionnées.

Voilà le ralliement que tout le monde attendait lors de ces derniers jours de campagne. Jean-Yves Le Drian, poids lourd du gouvernement de Bernard Cazeneuve, se dévoile enfin pour Emmanuel Macron. Parmi les réactions, il y a d'abord eu ce Tweet de Marylise Lebranchu, ex-ministre et vice-présidente de la région Bretagne. " C'est moche " écrit-elle. Elle, qui soutient l'aile "aubryste" du PS depuis longtemps avait tout naturellement emboîté le pas de Benoit Hamon après sa victoire à la Primaire du PS. La voilà obligée de constater le départ vers le candidat Macron du breton le plus influent du gouvernement.

Le ministre de la défense annonce son départ chez Macron le jour où Benoit Hamon parle aux armées. C'est moche. — Marylise Lebranchu (@mlebranchu) March 23, 2017

Coups de griffe à droite et à l’extrême-droite

Il y a aussi les coups de griffes que l'on attendait : Marc Le Fur, par exemple, premier opposant de droite à la région Bretagne estime que " Le Drian chez Macron c'est la Hollandie qui continue " et, ajoute Marc Le Fur, " en prenant parti pour Emmanuel Macron, Jean-Yves Le Drian ne fait que valider ce que tout le monde sait : Macron c’est Hollande en plus jeune ".

Coup de griffe aussi de Gilles Pennelle, pour le Front National en Bretagne. " Le Drian monte sur le radeau de la Méduse où s'entassent les naufragés du système " écrit l'élu frontiste.

Soutien de Rouillard, lettre au vitriol des jeunes socialistes finistériens

Sans surprise, mais dans un timing très discipliné, le député du Morbihan Gwendal Rouillard (élu de la circonscription où Le Drian avait lui-même été député) annonce son soutien à la démarche de Le Drian : "Je voterai pour Emmanuel Macron, je formule le voeu que le PS, dont je reste un militant, soit au rendez-vous. Il s'agit d'un vote efficace. Un acte de combat contre le Front National ". Question : le terme vote "efficace" sera-t-il le nouvel élément de langage à la place du vote "utile" pour les ralliements à Macron ?

La gauche vivante préfère les éoliennes aux girouettes, ne comptez pas sur nous

Mais la critique politique la plus cruelle est sans doute cette lettre adressée par les jeunes du PS en Finistère. Une attaque d'une grande violence contre 3 des responsables politiques bretons qui ont décidé de marcher avec le candidat Macron : Le Drian, Poignant et Ferrand. Attention, c'est très sévère : " Élus depuis quarante ans [...] Soutenir Emmanuel Macron, c’est probablement l’ultime reniement d’une vieille caste que vous incarnez, face aux citoyens, aux militants qui vous ont porté. Dont acte. Nous avons fait campagne pour chacun d’entre vous, sans relâche, car nous pensions naïvement qu’en dépit de désaccords ponctuels, nous avions des valeurs communes [...]. Vous avez aujourd’hui fait le choix de quitter la famille socialiste et social-démocrate, de vous tourner vers les solutions du passé. La gauche vivante préfère les éoliennes aux girouettes, ne comptez pas sur nous ". Frais et insolent comme seule la jeunesse peut l'être.