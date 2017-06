Jérémie Sauty, candidat aux législatives en Creuse

A 27 ans, il est le candidat en Creuse pour Les Républicains/UDI. Son portrait, ses idées..

Parmi les 14 candidats aux législatives dans notre département, c'est le plus jeune des candidats, âgé de 27 ans. Candidat surprise des Républicains, il a profité d'un cafouillage lié aux investitures du parti. Laurent Daulny, le désormais ex-président des Républicains en Creuse, avait été écarté par les instances nationales du parti, qui voulait au départ privilégier une femme.

Jérémie Sauty se lance dans les législatives sûrement plus tôt qu'il ne l'aurait imaginé. Mais attention il n'est pas arrivé là par hasard, il le dit lui même, lui qui a grandit à la Courtine rêvait d'être Président de la République. Collégien et lycéen à Ussel, étudiant en prépa à Toulouse, puis à Science Po Lyon, Jérémie Sauty prépare alors sa carrière politique. Il fait des stages à l'Assemblée nationale et au Parlement européen.

En 2015, il revient à la Courtine, devient conseiller départemental et collaborateur du maire de Limoges, poste dont il s'est mis en retrait pour la campagne. Ses références en politique : François Baroin (Jérémie Sauty ne manque pas de citer son nom en réunion publique), et Jacques Chirac, dont sa grand-mère était une admiratrice.