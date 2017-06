Jérémie Sauty, le candidat Les Républicains qualifié pour le second tour des législatives en Creuse

Jérémie Sauty affrontera Jean-Baptiste Moreau au second tour des élections législatives en Creuse. Le plus jeune candidat de ce scrutin est arrivé en deuxième position mais avec moitié moins de voix que son adversaire de La République En marche.

Mission accomplie pour Jérémie Sauty. Le candidat Les Républicains s'était fixé pour objectif d'être présent au second tour des élections législatives en Creuse. Dimanche, il a totalisé sur son nom 8 818 voix soit 17,74% des suffrages exprimés. Il termine donc à la deuxième place, alors qu'au premier tour de la présidentielle, François Fillon était arrivé en 4e position, derrière Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. C'est donc une satisfaction pour le candidat Les Républicains, même si la bataille du second tour s'annonce difficile.

Pourquoi pas moi ?

Pour espérer être élu au second tour, Jérémie Sauty va devoir combler son retard sur Jean-Baptiste Moreau. Le candidat de La République En Marche a totalisé prés du double de voix, il devance Jérémie Sauty de 15 points. Pas de quoi décourager le jeune candidat : "toutes les élections ont apporté leur lot de surprises, François Fillon à la primaire de la droite, Benoît Hamon à celle de la gauche, Emmanuel Macron à la présidentielle, alors pourquoi pas moi ?"