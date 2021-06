Jérémy Clément, tête de liste aux élections régionales : "un engagement dans la continuité des gilets jaunes"

L'ancien gilet jaune montargois Jérémy Clément et l'écologiste Christelle de Crémiers présentent une liste dite citoyenne aux élections régionales des 20 et 27 juin prochain en Centre Val de Loire. Leur liste "démocratie écologique" propose notamment d'instaurer une assemblée régionale citoyenne pour faire remonter des propositions d'habitants de la région. Jérémy Clément répond aux questions de France Bleu Orléans, dans le cadre de la campagne des régionales.

On vous voyait beaucoup sur les plateaux télé, comme quelques autres gilets jaunes d'ailleurs, du rond point de cacahuète à Montargis. Votre candidature aux élections régionales, est-ce c'est pour continuer d'exister ou bien c'est dans la continuité du mouvement ?

C'est dans la continuité. On n'a pas attendu. On avait déjà dit l'année dernière qu'on serait plusieurs à s'investir sur le champ électoral puisque c'est la seule voie démocratique que nous avons. On a vu sur beaucoup de samedis à l'époque la division qu'ont pu créer les manifestations pour des citoyens qui manifestaient le droit de vivre dignement et d'être entendus et concertés. Deux ans et demi après, le résultat n'a pas changé. La crise sanitaire n'a fait qu'accélérer la crise sociale, la crise économique. Et il y a de plus en plus de gens dans cette société qui se retrouvent un peu sur le carreau.

Vous aviez déjà été candidat aux élections européennes sur la liste menée par le chanteur Francis Lalanne. Elle avait fait un score de moins de 1% des voix. Ça ne vous a pas découragé ?

A l'époque, c'était une première expérience. Comme toute première expérience vous avez tendance, surtout, vu l'ampleur et les enjeux, à la subir. Moi, j'ai pris ça comme une forme d'apprentissage. On savait que ça ne serait qu'une étape. Après avoir laissé abandonner nos devoirs civiques et citoyen au profit d'une politique qui noyaute tout, il était nécessaire, de toute façon, il est indispensable, de pouvoir s'engager sur toutes les élections. Et puis, ce n'est pas après quarante ou cinquante ans de réveil pour des générations comme la mienne ou d'autres que l'on peut espérer une fois avoir ouvert les yeux, pouvoir tout transformer du jour au lendemain. On a mis du temps à le comprendre au départ. Les Européennes ont été un bon tremplin pour nous rendre compte des difficultés à se faire entendre, mais aussi des difficultés à pouvoir construire et proposer quelque chose. Il était temps, de toute façon, de le faire. C'est la seule voie démocratique que l'on a. Je le répète et on n'est pas là, une fois de plus, pour détruire, mais bien pour construire. Et la situation actuelle du pays nécessite que il y ait une vraie réconciliation. Il y a un espace vide dans la politique qui règne depuis des années. Alors je pense qu'une alternative citoyenne peut être intéressante, justement pour réconcilier tout le monde et tirer la politique vers le haut.

Qui représentez-vous ? On a en tête ce mouvement des gilets jaunes qui était très hétérogène, très hétéroclite même, et qui, du coup peut être, a eu du mal sur la durée à exister en tant que mouvement. Là vous menez une liste citoyenne, on voit des candidats qui viennent d'un peu partout avec des convictions différentes...

Nous avons une liste 100% citoyenne qui n'est financée par aucun parti traditionnel. L'appareil politique n'étant pas dedans, on peut imaginer recréer des règles et des codes axés sur une démocratie qui permette à tout le monde de se faire entendre. L'idée n'est pas de remplacer les partis traditionnels. L'appareil politique étant ce qu'il est, on n'a pas la prétention de vouloir tout bousculer. Mais ça change rien que les années passent, on a de plus en plus de personnes laissées sur le carreau et de tout âge, que ça soit des jeunes ou des moins jeunes. Et aussi dans le monde du travail. Il y a beaucoup de choses à faire et ce que l'on propose, c'est très simple. On veut expérimenter et on veut faire un mandat pendant six ans avec les citoyens. Donc pour ça, on a instauré des règles entre nos futurs élus et une assemblée régionale citoyenne.

Justement pouvez-vous nous expliquer le principe de cette assemblée régionale citoyenne ? Elle fait remonter des projets, des propositions de l'exécutif, qu'elle s'engage à appliquer ensuite, c'est l'idée ?

Effectivement. Qui de mieux dans la vie de tous les jours peut vous dire, dans un domaine ou dans un autre, que ça soit dans le transport, l'éducation, la santé ou plein plein d'autres domaines, quelles sont les difficultés rencontrées et tout ce qui nous manque aujourd'hui ? C'est faire en sorte que ces personnes puissent s'exprimer, apporter des solutions. Donc, il y a cette notion de force de proposition avec un appui des citoyens qui permet de légitimer et de crédibiliser la demande. Et il y a aussi une forme de contre-pouvoir organisée parce que la politique étant ce qu'elle est aujourd'hui, il y a une réelle défiance. Les personnes que l'on veut représenter, c'est très simple, c'est ceux qui ne se reconnaissent plus à travers les professionnels de la politique. C'est des citoyens qui ne sont pas dans le clivage gauche droite. Moi, par exemple, je suis plutôt un homme de droite sociale, mais qui arrive avec un programme qui est plus avec des solutions de gauche.