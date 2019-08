A Niort, Jérôme Baloge devrait se représenter en 2020, il n'est pas officiellement candidat mais l'envie y est !

Jérôme Baloge, le maire de Niort était en direct sur France Bleu Poitou ce mardi matin à l'occasion du coup d'envoi du Tour Poitou Charentes en Nouvelle Aquitaine. La course cycliste part ce mardi midi de l'Acclameur à Niort.

Niort, France

Interrogé sur le futur stade des Chamois Niortais, Jérôme Baloge précise : "Le projet du prochain stade avance bien, le concours d'architecte sera lancé prochainement. Pour être dans le bon calendrier, il faut que _le centre de formation des chamois soit déplacé en 2020 _si on veut commencer les travaux dans les temps. il faut que le centre de formation soit déplacé de la Venise verte à l'avenue de la Rochelle où un terrain a été trouvé en accord avec les autres clubs. Cela se fera avant juin".

Il ne se déclare pas encore candidat mais Jérôme Baloge exprime l'envie de poursuivre l'aventure

"J'ai toujours dit que j'avais envie de continuer, je veux être maire le plus longtemps possible avant d'être candidat." Pour le moment, il ne se déclare pas officiellement candidat mais il n'y aucun doute , Jérôme Baloge se représentera en mars 2020. "Je suis un homme de rassemblement et je l'ai montré lors de ce mandat, c'est dans cet état d'esprit que je souhaite continuer"

Une compagnie de CRS est arrivée après son coup de gueule fin juillet

Fin juillet, le maire de Niort avait poussé un coup de gueule après les incidents dans le quartier du Clou Bouchet, et réclamait des moyens de sécurité publique supplémentaires à l'Etat. Il a précisé sur France Bleu Poitou ce mardi matin qu'une compagnie de CRS était arrivée dans la ville depuis.

"Merci Michel Houellebecq"

Interrogé également sur les conséquences des propos de Michel Houellebecq qui avait qualifié Niort comme "l'une des villes les laides", Jérôme Baloge reconnait que cela a été un coup de pub pour sa ville et il a déclaré sur France Bleu Poitou : "Merci Michel Houellebecq, un jour on fera sûrement une rue en son nom ! "