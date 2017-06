Jérôme Safar, chef de file du PS à Grenoble : "Le vide absolu"

Dimanche 18 juin, le Parti socialiste a vu se confirmer dans les urnes la déroute annoncée depuis plusieurs mois : seuls 29 socialistes ont décroché un siège à l'Assemblée nationale. Après 30 ans de militantisme, le conseiller municipal grenoblois Jérôme Safar prend congé du PS. Explications.

C'en est trop pour Jérôme Safar, chef de file des socialistes au conseil municipal de Grenoble. Après trente ans d'implication et d'engagement au sein du Parti socialiste, le candidat déçu aux municipales grenobloises de 2014 jette l'éponge, sans préciser si c'est de manière définitive ou non. Après avoir publié un long texte d'explications sur sa page Facebook, dans lequel il déclare faire "un pas de côté", le socialiste désabusé revenait ce mercredi 21 juin sur les raisons de ce choix, au micro de France Bleu Isère.

"La ligne a été perdue"

Le résultat plus que décevant du Parti socialiste aux élections législatives des 11 et 18 juin est, pour le rocardien, l'échec de trop. "En 1993 [année des législatives voyant Michel Rocard perdre dans sa circonscription des Yvelines, NDLR], il y avait encore un PS qui existait, encore des leaders", se souvient Jérôme Safar. "Là, il n'y a plus rien, c'est le vide absolu. Nous sommes très mal en point."

En socialiste déçu, @JeromeSafar revient sur l'état du @partisocialiste : "Il n'y a plus de leader, plus rien. La ligne a été perdue" — France Bleu Isère (@bleu_isere) June 21, 2017

Selon l'élu grenoblois, la désillusion qui a émergé des urnes ces dernières semaines n'est que l'ultime conséquence d'un long désenchantement. "Le problème remonte à très longtemps. Nous sommes au bout d'un cycle", juge-t-il. "C'est assez visible, nous sommes épuisés à la fois collectivement et individuellement."

"Les torts sont partagés"

Sur sa liste d'arguments, Jérôme Safar n'oublie pas le quinquennat de François Hollande. S'il tempère sur le 49.3, qui "fait partie des institutions", il s'avère moins tendre avec la déchéance de nationalité et la façon dont la loi travail a été proposée aux citoyens.

Les erreurs du #quinquennat pr @JeromeSafar? La #déchéance, "catastrophe symbolique très lourde". Mais aussi, la "gestion de la loi travail" — France Bleu Isère (@bleu_isere) June 21, 2017

Des choix qui, pour Jérôme Safar, ont "pesé dans la balance en fin de compte" et au moment d'élire les députés, mais qui seuls n'expliquent pas son départ. "La responsabilité est collective, c'est trop facile de renvoyer la balle sur une partie des responsables ou des militants", affirme-t-il. "J'assume mes torts, et je pense que chacun doit faire son introspection et regarder les choses avec lucidité pour mieux comprendre cet échec."

À l'échelle locale, le problème est le même. "Le raz-de-marée de la République en Marche n'a pas épargné l'Isère", admet Jérôme Safar. "Les socialistes qui ont soutenu ce mouvement ont fait leur choix. J'aurais aimé qu'ils le fassent plus clairement, et plus tôt. Ç'aurait créé moins de confusion."

Une confusion qui l'a donc poussé à se retirer. "Il y a aujourd'hui une incapacité à traiter les problèmes de fond au Parti socialiste", regrette-t-il. Et plus tard ? Restera-t-il en retrait jusqu'aux municipales de 2020, ou le PS aura-t-il réussi à régler les problèmes qu'il déplore avant cela ? "Qui peut savoir ce qu'il va faire dans trois ans ?", questionne-t-il, sans en dire davantage.