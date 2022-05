Jérôme Talon (Renaissance, Gard) : "Yvan Lachaud ? Je n'étais pas au courant qu'il avait candidaté"

Les chefs de file de la majorité sortante ont officialisé ce jeudi leur union pour les législatives, en accordant notamment 58 circonscriptions au parti d'Edouard Philippe, signe selon eux que toutes "rivalités de clans et de personnes" sont écartées à l'aube du deuxième quinquennat. Il ne faisait guère de doute que Richard Ferrand pour La République en marche, François Bayrou pour le MoDem, et Edouard Philippe pour Horizons, parviendraient à un accord en vue des scrutins des 12 et 19 juin, l'enjeu étant de limiter les cicatrices d'âpres négociations. Pour le Gard, le référent de Renaissance (nouveau nom de LaREM) Jérôme Talon était l'invité du 7h45 de France Bleu Gard Lozère ce vendredi matin.

Pour l'instant, aucun nom de candidate ou de candidate n'a été annoncé, officialisé, pour le Gard. Alors, quand ? "Je ne peux pas vous dire, mais a priori il y aura une seule et dernière vague d'ici dimanche, confirme Jérôme Talon. Je suis très serein pour le Gard. Et encore une fois, il y aura des désignations. Qu'elles fassent plaisir ou pas, nous les défendrons pour les amener à l'Assemblée Nationale". La majorité présidentielle a quatre "sortants" dans le Gard : Françoise Dumas (1ere), Anthony Cellier (3e), Catherine Daufès-Roux 5e) et le Modem Philippe Berta (6e). "Ces quatre-là, nous défendrons leur bilan, ils méritent d'être reconduits".

Sur la deuxième circonscription, celle du RN Nicolas Meizonnet qui va se présenter à nouveau, un nom parmi d'autres circule : celui d'Yvan Lachaud, l'ancien président de Nîmes Métropole, comme l'ont confirmé nos confrères d'Objectif Gard. Yvan Lachaud pourrait être investi par Horizons, le parti d'Edouard Philippe, qui se défendra sous la bannière "Ensemble" commune à l'ensemble de la majorité présidentielle. "J'ai vu quelques articles dans la presse, je n'étais pas au courant qu'il avait candidaté, explique Jérôme Talon. Je ne peux pas vous dire autre chose qu'e je n'étais pas au courant qu'il était candidat, tout simplement. Mais c'est pas impossible qu'il le soit visiblement, puisque la presse est mieux informée que moi..".

Vous pouvez réécouter ici le 7h45 de Jérôme Talon, dans son intégralité.