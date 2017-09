Jeux olympiques : Anne Hidalgo se verrait bien maire de Paris en 2024

Alors qu'elle est à Lima au Pérou pour l'attribution des Jeux olympiques de 2024 à Paris, Anne Hidalgo dit "rêver" d'accueillir la compétition en tant que maire dans sept ans. "Bien sur que je me verrais en 2024 comme maire accueillir les Jeux" dit-elle, "avec un immense bonheur".

"J'en rêverais, bien sûr, j'en rêverais". Quand on lui demande si elle espère accueillir les Jeux olympiques de 2024 à Paris en tant que maire de la capitale, l’actuelle locataire de l'Hôtel de Ville est très claire. "Bien sur que je me verrais en 2024 comme maire accueillir les Jeux avec un immense bonheur" lâche Anne Hidalgo, au micro de France Bleu Paris, ce dimanche, lors d'une conférence de presse organisée dans un hôtel de Lima, par Paris 2024, s'empressant d'ajouter : "mais c'est une autre histoire, un autre calendrier, donc on y reviendra".

"J'en rêverais" dit Anne Hidalgo, qui s'imagine maire de Paris en 2024

Paris 2024, un "risque politique" pour Anne Hidalgo

A quelques jours de réussir son pari, lors de l'attribution des Jeux olympiques de 2024, ce mercredi à Lima, par le Comité international olympique, la maire de Paris rappelle avoir joué gros, avoir "pris un risque politique" considérable. Ce qui est sur c"est qu'Anne Hidalgo

"Je suis la maire d'une ville qui a échoué à plusieurs reprises" rappelle-t-elle, ajoutant "penser à tous [ses] prédécesseurs : Bertrand Delanoë ou Jacques Chirac qui ont porté des candidatures aux Jeux".

Elue maire de Paris en 2014, Anne Hidalgo devra donc briguer un deuxième mandat lors des élections municipales de 2020 si elle souhaite accueillir les Jeux olympiques de 2024 depuis l'Hôtel de ville. Nul doute qu'avoir ramené les Jeux dans la capitale cent ans après ceux de 1924 serait un argument de poids dans une campagne. "Ce sont les parisiens qui trancheront" rappelle modestement l'élue.