JO 2024 : la flamme olympique ne fera pas étape en Loire-Atlantique

La flamme olympique des jeux de 2024 ne passera pas par la Loire-Atlantique, a fait savoir ce mardi 15 février le Conseil départemental. La collectivité juge trop élevé le tarif du comité d’organisation de Paris 2024 : 150.000 euros hors taxes et 180.000 euros, toutes charges comprises. D’autres départements ont refusé le passage de la flamme sur leur territoire pour les mêmes raisons comme les Côtes d’Armor, la Creuse ou la Haute-Vienne.

Louise Pahun, vice-présidente du département aux sports solidaires et responsables, activités de pleine nature, explique d’abord cette décision par « Le montage financier qui pour nous [le département] n’est pas clair. Un événement, cela se budgétise un petit peu. On connait un peu les charges, combien le transport va coûter, le budget de la restauration, les sponsors… Et tout cela ici, on ne le connaît pas. Donc c’est un peu un chèque en blanc, sur lequel on n’a pas de garantie ». La vice-présidente estime que le département « n’a pas de visibilité, et quand il s’agit d’argent public, c’est problématique de ne pas avoir cette visibilité-là. ».

Une aide pour les athlètes

Elle regrette aussi que l’événement ne soit pas organisé plus en concertation avec les territoires : « On n’est pas sûrs et certains que cet événement va profiter aux habitants, c’est ça notre souci. » déplore-t-elle.

En revanche, le département qui est labellisé terre de Jeux 2024 continue d’investir en préparation des jeux olympiques d’été. « Le département a déployé un dispositif en janvier 2022, une enveloppe de 200.000 euros, étalée sur trois ans qui va bénéficier aux athlètes qui se préparent aux jeux olympiques de Paris 2024. » indique Louise Pahun.

Dans la région Pays de la Loire, la Mayenne est volontaire pour accueillir la flamme. Vincent Saulnier, le vice-président au conseil départemental de la Mayenne pense, lui, qu'elle « va valoriser les territoires ».