JO : Gérald Darmanin affecte 2.800 policiers et gendarmes supplémentaires à Paris

"Zéro délinquance". C'est l'objectif ambitieux que s'est fixé Gérald Darmanin pendant les jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Pour renforcer la sécurité de la capitale, le ministre de l'intérieur a adressé, ce mercredi 19 avril, un courrier au Préfet de police de Paris dans lequel il annonce l'affectation d'effectifs supplémentaires. 2.800 policiers et gendarmes supplémentaires seront progressivement déployés dans l'agglomération parisienne d'ici la fin de l'année.

Avant les JO, le premier défi de taille sera l'organisation du Mondial de Rugby, cet automne. D'ici-là, plus de 1.000 gardiens de la paix auront pris leur service. "500 dès le mois de mai, 436 en septembre", détaille le ministre.

"Effort exceptionnel"

En faisant cette annonce, Gérald Darmanin fait plus que tripler les effectifs initialement prévus. En juillet dernier, le ministre évoquait "1.000 policiers de plus dans les cinq ans".

Une rallonge d'hommes et femmes permise par l'adoption de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur (Lopmi) dotée d'un budget de 15 milliards d'euros. Au niveau national, cette somme doit permettre l'embauche de 8.500 policiers et gendarmes.

Parmi les missions qui incomberont aux nouvelles recrues, Gérald Darmanin cible en priorité les patrouilles afin de "rendre visible une augmentation de la présence policière". Il veut également renforcer les services d'investigation. Et le ministre sait d'ailleurs que les chiffres sont en sa faveur : depuis le début de l'année, les vols avec violence ont reculé de 28%, les vols de véhicule de 9% et les cambriolages de 6,5%.