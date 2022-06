Joël Aviragnet, député PS réélu en Haute-Garonne, veut "aider les gens à sortir du marasme actuel"

Le député socialiste Joël Aviragnet a été réélu dans la huitième circonscription de Haute-Garonne, celle du Comminges et du Savès avec l'étiquette de la Nupes ce dimanche à l'issue du second tour des élections législatives. Il réagit sur France Bleu Occitanie.

À l'issue du second tour des élections législatives dimanche 19 juin, Joël Aviragnet, député socialiste, a été réélu dans la huitième circonscription de Haute-Garonne, celle du Comminges et du Savès avec l'étiquette de la Nupes. Il était l'invité de France Bleu Occitanie ce lundi matin.

Joël Aviragnet, l’union de la gauche a fait plus de 60 % contre un peu moins de 40% pour le candidat du Rassemblement national. Le RN vous a fait peur jusqu'au bout ?

Ce n'est pas une question de peur, c'est une question d’inquiétude puisque c'est un candidat qui ne proposait rien de précis, sauf des questions qui n'étaient pas des questions soulevées par les habitants de la circonscription. Depuis trois mois, je suis sur le terrain. J'ai rencontré les habitants de nombreuses communes, mais je n'ai pas entendu parler d'immigration. J'ai entendu parler de pouvoir d'achat, de médecine, de questions du quotidien. Et c'est bien sur ces questions-là qu'il faut travailler maintenant.

Votre adversaire, Loïc Delchard, dit que c'est Carole Delga, la patronne socialiste de la Région (qui était la directrice de campagne de Joël Aviragnet, ndlr) qui a gagné hier soir et pas vous. Que lui répondez-vous ?

Je travaille avec Carole Delga depuis bien longtemps, depuis 2012. On a toujours travaillé ensemble. Et on se doit mutuellement de choses, bien évidemment.

Votre victoire est-elle celle d'un socialiste ou celle d'un vrai candidat de la Nupes ?

Je suis d'abord un socialiste. Et je défends les idées socialistes clairement.

Mais vous avez eu besoin de l'étiquette de la Nupes pour l'emporter ?

Je l'ai eue car c'était convenu dans l'accord que les candidats sortants étaient des candidats de l'Union de la gauche sur leur circonscription.

Comment allez-vous travailler justement à l'Assemblée nationale? Est-ce que vous allez travailler main dans la main avec les élus de la Nupes ?

Je vais défendre des questions que j'ai toujours défendues. À l’Assemblée, j'ai eu des potes qui ont été les mêmes que ceux des Insoumis. On a travaillé ensemble sur la saisine du Conseil constitutionnel. Donc, ça ne va pas être quelque chose de nouveau pour moi. Ensuite, je le dis depuis le début : il y a des points sur lesquels je ne suis pas d'accord avec les Insoumis : la question de la de la non-assistance à l'Ukraine. La question de la sortie de l'OTAN, qui n'a jamais été tranchée dans l’accord. Je ne suis pas d’accord sur le non-respect des traités européens et sur des points qui concernent la laïcité.

Donc vous aurez un groupe de socialistes dissidents à l'Assemblée ?

Non, ça ne sera pas un groupe de socialistes dissidents, ça sera des socialistes.

Indépendants de la Nupes ?

Pas pour tout, mais sur certains points, on risque de ne pas être d'accord avec les Insoumis.

Ce groupe PS à l'Assemblée pourrait être présidé par Valérie Rabault, qui a été réélue dans le Tarn-et-Garonne ?

Nous avions un groupe à l'Assemblée socialiste qui a très bien fonctionné, dirigé par Valérie Rabault, qui a fait un travail formidable pendant cinq ans. Si elle est candidate, évidemment que je la soutiendrai.

Comment vous voyez les prochaines semaines ? Emmanuel Macron n'a plus de majorité absolue à l'Assemblée et c'est parti pour une très forte contestation dans la rue ?

J'aimerais bien qu’on l’évite. Je ne pense pas que ce serait une bonne chose de laisser la population face aux difficultés auxquelles elle est confrontée. Notre responsabilité, c'est de l'éviter. Mais ça va être compliqué. Moi je serai prêt à travailler pour aider les gens à sortir du marasme actuel. Mais le retour des vacances va être difficile, notamment à cause de la question du pouvoir d'achat. Sur des textes qui ne correspondront aux besoins de la population, je serai favorable. Maintenant travailler avec la majorité présidentielle n’a jamais été simple : ils sont d'une arrogance et d’un déni assez incroyable. Ils sont humiliants. Je l'ai vécu pendant cinq ans, alors je vais prendre sur moi. J'ai pris sur moi pour appeler à voter Macron après le premier tour de l'élection présidentielle. Je suis donc capable de prendre sur moi quand je suis en responsabilités.