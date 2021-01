"Début de la vaccination jeudi dans l'ancienne école Lemière" annonce le maire de Caen Joël Bruneau

On a beaucoup vu le maire Les Républicains de Caen sur les chaînes d'information continue la semaine dernière. Joël Bruneau s'est exprimé pour critiquer la stratégie de vaccination du gouvernement. Le mouvement s'accélère, la vaccination des plus de 75 ans débutera jeudi à Caen.

Joël Bruneau reconnaît que ce n'est pas dans ses habitudes de remettre en cause la stratégie du gouvernement, quand bien même il n'appartient pas à sa famille politique. "Un problème éminemment complexe à gérer" convient le maire LR, "pour autant, je mettais en doute cette appréhension gouvernementale à s'appuyer sur les élus locaux pour augmenter la capacité vaccinale." La proposition faite à Olivier Véran de mettre à disposition des locaux pour vacciner, avait, dans un premier temps fait chou blanc auprès du Ministre de la Santé. Depuis le CHU de Caen, la clinique Saint-Martin ou les pompiers ont commencé à vacciner les personnels âgés de plus de 50 ans et les personnes à risques. "Pour le grand public, au-delà de ce qui se passe dans les EHPAD, la ville de Caen met à disposition l'ancienne école Lemière à partir de jeudi" explique Joël Bruneau. Les personnes âgées de plus de 75 ans pourront s'y faire vacciner. La navette gratuite du centre-ville pourra d'ailleurs y déposer les volontaires.

Réécoutez l'interview de Joël Bruneau au micro de Philippe Thomas Copier

A Caen, les indicateurs sont en hausse après les fêtes de fin d'année

Le maire de Caen ne cache pas son inquiétude quant à la situation actuelle : "les indicateurs sont en hausse même si nous sommes à un niveau moindre que d'autres villes françaises. Nous sommes passés à une cinquantaine de cas pour 100 000 habitants fin novembre-début décembre à plus de 150 maintenant." Et l'arrivée du variant anglais sur le sol français inquiète évidemment, sans oublier les conséquences des fêtes de fin d'année.

2000 emplois ont disparu l'an passé à Caen à cause du Covid-19

La crise sanitaire s'accompagne d'une crise sociale et économique que mesure celui qui est aussi le président de la Communauté Urbaine de Caen la Mer. 2000 emplois auraient été perdus l'an passé à Caen et ses alentours. "On pense évidemment à tout ce qui tourne autour de l'événementiel, le réceptif et le tourisme qui ont été profondément marqués par la crise cette année. Les premiers contrats supprimés sont bien souvent des CDD ou des contrats d'intérimaires" explique l'élu. La suite ? "On pressent que bien des entreprises qui ont tenu le choc en 2020 auront bien du mal en 2021." Mais il est encore trop tôt pour donner des noms. Conséquence, la Communauté Urbaine table cette année sur une baisse d'environ 15% des recettes liées aux entreprises. Pas de remise en cause des grands projets - on pense notamment au Palais des Sports - mais un budget forcément contraint sur les exercices 2021 et 2022.