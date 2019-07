Joëlle Martinaux, cette candidate qui pourrait obtenir l'investiture En Marche à Nice

A sept mois des municipales, La République en Marche pourrait investir une "ex" du clan Estrosi comme candidate pour la mairie de Nice.

Nice, France

L'été sera chaud.. dans les tee-shirt, les maillots.. et partis politiques ! A sept mois des municipales, la petite bulle politique niçoise s'agite une nouvelle fois autour du bastion du sud-est de la France. Philippe Vardon du Rassemblement National s'est officiellement déclaré candidat pour battre Christian Estrosi, le maire sortant. En coulisses Christian Estrosi le maire de Nice multiplie les rendez-vous avec les dirigeants de la République en Marche. Le dernier en date, celui avec Stanislas Guérini patron du parti a eu lieu dans le bureau de l'élu niçois à Paris il y a quelques jours. Le maire demandant au parti d'Emmanuel Macron de ne pas investir de candidat face à lui, sans pour autant demander l'investiture.

La carte Joëlle Martinaux

Mais selon les informations de France Bleu Azur, renoncer à un candidat de la majorité dans la course municipale niçoise n'est pas au goût du jour dans les rangs d'En Marche. C'est une femme qui obtient actuellement les faveurs du parti. Une niçoise bien connu du terrain local : Joëlle Martinaux, 14ème adjointe au maire de Nice pendant plus d'une décennie et jusqu'à il y a quelques jours (forcée à la démission par le clan Estrosi pour sa candidature annoncée aux municipales ndlr).

Pourquoi elle ?

Une femme, médecin de profession, elle connait les dossiers locaux sur le bout des doigts avec une aura nationale : elle préside l'association des CCAS français. Elle fait figure de favorite face à la candidature de Cédric Roussel, député niçois qui réclame lui aussi l'investiture. D'autant qu'en cas de second tour, elle est la plus "Estrosi- Compatible" en vue d'une alliance.

C'est du sérieux ?

Joëlle Martinaux a officiellement déposé sa demande d'investiture au sein du parti il y a quelques jours. Mais tout peut encore se produire. En politique comme l'écrivait La Fontaine. "Un tien vaut, ce dit-on, mieux que deux tu l’auras, L’un est sur, l’autre ne l’est pas."