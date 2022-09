Johanna Rolland, la maire de Nantes, chez la Première ministre, Élisabeth Borne, ce mardi

Johanna Rolland, la maire de Nantes, a rendez-vous à Matignon, ce mardi, en sa qualité de présidente de France urbaine, l'association des élus des plus grandes villes françaises. Elle sera accompagnée d'une délégation de plusieurs autres élus de grandes agglomérations.

Transition écologique, précarité et sécurité

Ils vont rencontrer la Première ministre, Élisabeth Borne, à propos de nombreux sujets : la transition écologique, la lutte contre les fractures sociales et la précarité, la sécurité et la justice, la crise du recrutement qui touche en particulier les métiers de la prévention, de l'animation, du soin et du lien social, les enjeux de santé et d'accès aux soins, la situation financière des collectivités face à la hausse du coût de l’énergie.

12 mesures prioritaires

Ils vont lui faire part des 12 mesures prioritaires à mettre en place selon France urbaine. Notamment celles-ci en matière de logement, d'alimentation et d'accès aux soins :

- rendre réellement incitative la fiscalité portant sur les logements vacants pour une remise sur le marché des résidences principales

- reconnaître l’exception alimentaire dans la commande publique pour faciliter l’approvisionnement en produits durables et de proximité dans la restauration collective publique et soutenir la transition vers la résilience agricole et énergétique

- apporter une réponse collective et pérenne à la crise de recrutement qui touche les métiers de la prévention, de l’animation, du soin, de l’autonomie et du lien social : il est urgent de mieux reconnaître, valoriser et former les personnels de ces secteurs qui font notre cohésion nationale et pas se limiter à la seule hausse des salaires.