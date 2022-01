Johanna Rolland, la maire de Nantes, veut mettre fin à la polémique après la manifestation qui a dégénéré

Pour Johanna Rolland, la maire de Nantes, "le chapitre est clos". Pas grand chose de plus à dire sur la polémique politique qui a suivi la manifestation qui a dégénéré ce vendredi soir en centre-ville. Polémique autour du tweet de son adjoint à l'énergie, au climat et aux bâtiments, Tristan Riom, élu EELV, qui a notamment provoqué la colère de l'adjoint en charge de la sécurité, Pascal Bolo, élu socialiste comme elle, et de l'opposition.

Le mea culpa de Tristan Riom

Témoin de la manifestation "en tant que simple passant", assure Tristan Riom, cinquième adjoint à la mairie de Nantes, s'est fendu d'un tweet "malvenu", a-t-il reconnu à posteriori.

Il a d'ailleurs fait son mea culpa : "Ce qui s'est passé après mon message a montré un autre visage de cette manifestation qui en fait était la violence comme mode d'action, et ça pour le coup évidemment je ne suis pas d'accord, se défend le cinquième adjoint au centre de la polémique. Si j'avais su que ça allait tourner comme ça, je n'aurais pas fait ce tweet qui signalait cette manifestation, ça c'est clair. Je pense que je n'ai pas eu assez d'éléments, j'ai fait peut-être une mauvaise analyse de la situation".

Quand un homme ou une femme politique fait ses excuses parce qu'il s'est trompé et le dit avec humilité, je crois plutôt que c'est utile pour la démocratie; - Johanna Rolland

Ce lundi lors d'un point presse d'avant conseil municipal, Johanna Rolland, la maire de Nantes, a voulu siffler la fin de la partie. "Tristan Riom s'est expliqué. Il n'était évidemment pas présent à cette manifestation. Il a vu cette manifestation. Il a cru que c'était une manifestation dirigée contre l'extrême droite après avoir échangé avec quelques personnes. Il a reconnu son erreur de jugement et d'analyse. Il a même présenté ses excuses aux habitants et aux acteurs concernés. Je crois que c'était absolument nécessaire pour dissiper tout malentendu. Je crois maintenant que le chapitre est clos. Et je vais vous dire : je pense que, quand un homme ou une femme politique fait ses excuses parce qu'il s'est trompé et le dit avec humilité, je crois plutôt que c'est utile pour la démocratie. Je considère que le chapitre est clos."