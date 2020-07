Johanna Rolland réélue présidente de Nantes Métropole

La maire de Nantes Johanna Rolland est réélue présidente du conseil métropolitain et repart donc pour six ans à la tête de Nantes Métropole. Avec elle, 20 vice-présidents ont été élus.

La maire de Nantes Johanna Rolland est réélue pour six ans à la tête de Nantes Métropole. Le premier conseil métropolitain de ce mandat a eu lieu ce vendredi 10 juillet. Vingt vice-présidents ont été élus pour cette mandature. Le maire de La Chapelle-sur-Erdre, Fabrice Roussel, est désormais le premier vice-président et sera notamment en charge de l'économie, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le maire de Saint-Herblain, Bertrand Affilé, est deuxième vice-président, en charge des stratégies de mobilité et des déplacements.

Une assemblée à gauche, teintée de vert

69 conseillers de Nantes Métropole sont à gauche , 23 de droite et six de La République en Marche. Les verts obtiennent cinq vice-présidences. "C'est la première fois que ça arrive", se réjouit Julie Laernos. Leur leader aux élections municipales à Nantes devient vice-présidente de la métropole en charge notamment du climat, des transitions énergétiques, de la transition alimentaire et des mutations économiques. Nicolas Martin, conseiller municipal à la ville de Nantes devient vice-président de la métropole en charge des mobilités douces.