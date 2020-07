Jonathan Prioleaud officiellement élu maire de Bergerac

C'est officiel. Jonathan Prioleaud est le nouveau maire de Bergerac. Il a été élu lors du conseil municipal d'installation samedi 4 juillet à la salle Anatole France avec la majorité des voix (25 sur 35).

Ses dix adjoints ont également été désignés : Laurence Rouan première adjointe, Charles Marbot adjoint aux solidarités et aux personnes à mobilité réduite, Josie Bayle adjointe au commerce, Eric Prola adjoint à l'emploi et à la formation, Marie-Lise Potron adjointe à l'éducation, Gérald Trapy adjoint à la vie associative et protection animale, Marie-Claude Andrieux-Courbin adjointe aux élections et à la santé publique, Christophe David-Bordrier adjoint aux sports, Marion Chamberon adjointe aux finances, Alain Banquet adjoint au développement durable et à la transition écologique.

Fabien Ruet, le candidat socialiste battu au second tour, était absent ce samedi. Il devrait siéger au conseil municipal tout comme Adib Benfeddoul : il aura en face de lui une majorité constituée de ses anciens collègues parce que jusqu'à début 2020 l'ex adjoint au maire travaillait avec le vainqueur des municipales.

Ce conseil municipal signait aussi le départ de l'homme qui a tenu la mairie pendant plus de 20 ans. Daniel Garrigue a dit au revoir à son staff et ses habitants. Un hommage lui a été rendu par le nouveau maire divers droite Jonathan Prioleaud qu'il avait soutenu lors des élections municipales.