Jordan Bardella en campagne dans l'Yonne pour la présidence du Rassemblement National

Il est président par intérim du Rassemblement National et entend bien être président tout court. Jordan Bardella était dans l'Yonne ce samedi. Le député européen et Louis Aliot, le maire de Perpignan se disputent la succession à la tête du parti. Les militants devront les départager lors d'un vote électronique au cours du mois d'octobre. En visite à Auxerre, Jordan Bardella, accompagné de plusieurs élus du territoire notamment le député RN de l'Yonne Julien Odoul, a évoqué le département comme "un territoire de conquête". Il faut dire qu'il est en terrain conquis puisque les élus du parti l'ont tous parrainé pour cette course interne.

"L'après Macron, c'est nous", a martelé Jordan Bardella lors d'une conférence de presse. Le président par intérim du RN a égrainé les différents sujets d'actualité notamment la réforme des retraite promise par Emmanuel Macron. "C'est une bombe a retardement", selon l'euro député qui pointe du doigt les choix du président de la République, "la nouvelle méthode a duré le temps des vacances". Jordan Bardella a émis le souhait "d'une baisse de la TVA de 20% à 5,5% sur les carburants" afin de limiter la hausse des prix notamment dans l'Yonne "où les habitants ne peuvent pas se passer de leur voiture pour vivre".