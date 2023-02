Jordan Bardella en Sarthe pour lancer une campagne sur le pouvoir d'achat

Jordan Bardella à Yvré-l'Evêque ,en Sarthe, ce samedi 25 février pour lancer la toute nouvelle campagne du Rassemblement National consacrée au pouvoir d'achat des Français. Le président du parti en a brandi le slogan : "Où va l'argent ?", question rhétorique posée à "un gouvernement de plus en plus sourd à la colère du pays." Le député européen en a profité aussi pour exposer la stratégie du RN de conquête du pouvoir à l'échelle du département.

A la conquête de l'Ouest

Les mesures de pouvoirs d'achat exposées sont les mêmes que celles défendues par Marine Le Pen lors de la présidentielle 2022 : baisse de la TVA sur les énergies et les carburants, suppression de la TVA sur un panier de 100 produits de première nécessité ou encore taxation des superprofits.

Le déplacement de Jordan Bardella s'inscrit surtout dans la volonté de poser les premiers jalons d'une conquête du pouvoir d'ici 2027, date de la prochaine élection présidentielle. "Il faut enraciner notre mouvement dans la durée, notre objectif c'est de structurer la fédération départementale sur le long terme pour préparer les prochaines élections municipales", déclare le président du parti, qui va ainsi sillonner l'ensemble des départements jusqu'à la mi-mars pour rencontrer les militants locaux.

Les municipales comme première marche vers la présidentielle

Le RN veut s'appuyer sur ce scrutin faire ressortir des figures locales, et ainsi enraciner sa présence**.** L'homme politique se refuse à livrer les communes ciblées par le parti, mais dit y réfléchir. "On va parfaire l'implantation là où on l'a peut-être moins fait par le passé parce que la progression du parti était plus faible qu'ailleurs", décrit Jordan Bardella, c'est un département rural, et je pense que le discours que l'on porte sur le pouvoir d'achat trouve un échos ici."

Le parti espère que la dynamique de la présidentielle, puis des législatives, se traduise ensuite par une meilleure implantation des militants dans le département. "C'est l'occasion de mobiliser les troupes", réagit Raymond de Malherbe, délégué départemental du RN en Sarthe, le siège du parti a noté que nous avions eu quatre candidats aux législatives au second tour [sur un total de cinq circonscriptions NDLR]" Le parti revendique en Sarthe 300 militants actifs, soit le double de l'année dernière.