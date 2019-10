Jordan Bardella en visite à Valence ce samedi

L'eurodéputé et vice-président du Rassemblement national a visité la prison de Valence ce samedi matin. Il déjeunait ensuite avec les militants locaux afin de les mobiliser pour les élections municipales.

Jordan Bardella entouré des responsables locaux du Rassemblement national, Lisette Pollet et Bernard Sironneau

Valence, France

Jordan Bardella, eurodéputé et vice-président du Rassemblement national (RN) était en visite à Valence ce samedi.

Dans la matinée, il a visité la prison de Valence. "C'est un soutien très clair au personnel pénitentiaire, explique Jordan Bardella. Ils souffrent du manque de moyens et ont de plus en plus de mal à travailler dans des conditions de sécurité dignes."

L'élu estime notamment que l’administration pénitentiaire "n'a pas pris la mesure du phénomène, du fléau islamiste qui plombe les prisons."

Mobiliser les troupes

Puis Jordan Bardella a rencontré les militants locaux du RN pour échanger sur les sujets d'actualité, mais aussi pour les "mobiliser pour les prochaines élections municipales" explique l'élu. Il devrait y avoir un candidat dans chaque grande ville de la Drôme.

Mais le RN reconnaît qu'il est compliqué de constituer des listes. "Il faut respecter la parité et c'est difficile de trouver des femmes" explique Lisette Pollet, co-responsable départementale de la fédération drômoise du RN.