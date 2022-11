Jordan Bardella nouveau président du Rassemblement national

Jordan Bardella, qui assure l’intérim à la tête du Rassemblement national depuis un an, est sorti vainqueur ce samedi du scrutin organisé auprès des 40.000 militants revendiqués du parti d’extrême droite cofondé en 1972 par Jean-Marie Pen. Pour la première fois de son histoire, le Rassemblement national sera dirigé par un “non Le Pen”, même si Marine Le Pen en restera la patronne dans la perspective de 2027. Jordan Bardella remporte le scrutin contre le maire de Perpignan, Louis Aliot.

L’eurodéputé né en Seine-Saint-Denis a adhéré en 2012 au Front national, devenu Rassemblement national sous la houlette de Marine Le Pen. Jordan Bardella s'est surtout révélé lors de la campagne présidentielle au gré de débats télévisés où son aisance et son habileté ont parfois mis en difficulté des contradicteurs chevronnés. Populaire auprès de la base militante, Jordan Bardella loue sa "relation singulière d'une confiance inestimable" avec Marine Le Pen, à qui il jure régulièrement fidélité et loyauté. Mais il est présenté par certains cadres comme "la créature" de la patronne de l'extrême droite française.

Une passation perturbée par l’exclusion du député RN

Son intronisation a tout de même été un peu perturbée par l'exclusion du député RN Grégoire de Fournas, élu de Gironde, après la vague d'indignation suscitée par ses propos jugés racistes. Vendredi 4 novembre, le député avait lancé dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale "qu'il(s) retourne(nt) en Afrique" alors que le député (LFI) Carlos Martens Bilongo interpellait l'exécutif sur sa politique migratoire. Quelques heures plus tard, l'Assemblée nationale a exclu le parlementaire du Rassemblement national pour quinze jours et réduit de moitié son indemnité parlementaire pendant deux mois, suivant là la proposition du bureau de l'Assemblée.

"Je ne quitte pas la présidence de notre mouvement pour partir en vacances" assure Marine Le Pen

Avec cette nomination, Marine Le Pen va se libérer des tâches internes parfois ingrates, alors que l'épicentre du RN se trouve désormais à l'Assemblée nationale, où la députée du Pas-de-Calais rayonne sur un groupe de 89 élus et consolide plus que jamais son assise politique et médiatique. Délestée de l'intendance du RN, notamment de l'épineuse équation financière, elle pourra peaufiner une quatrième candidature à la présidentielle dans cinq ans, que personne dans le parti n'ose remettre en cause. Lors de son discours au congrès samedi matin, Marine Le Pen a déclaré qu'elle "ne quitte pas la présidence de notre mouvement pour partir en vacances". "Pour l’avenir, pour le mouvement comme pour la France, il va de soi que je serai où le pays et la cause nationale auront besoin de moi", a-t-elle assuré.