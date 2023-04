Joris Hébrard dément sa démission de son poste de député RN de Vaucluse

C'est la pagaille au sein du Rassemblement national autour du cas Joris Hébrard. Marine Le Pen annonce ce mardi matin la démission du député RN de la première circonscription de Vaucluse. Sa suppléante le remplacerait à l'Assemblée nationale, il n'y aurait donc pas de nouvelle élection à organiser. Mais France Bleu Vaucluse a joint le principal intéressé et il dément cette information.

"Je ne démissionne pas, dit clairement Joris Hébrard, il s'agit d'une fake news". Mais l'élu Rassemblement national reste assez mystérieux sur son avenir alors que son remplaçant à la mairie du Pontet, Patrick Suisse, vient lui de démissionner. Un peu plus tôt, la présidente du groupe RN elle-même, Marine Le Pen, a annoncé sa démission et son retour à la mairie du Pontet. Elle affirme que cela relève d'un choix personnel et professionnel, en fait la levée de l'interdiction des soignants non vaccinés puisque Joris Hébrard est kiné et qu'il ne pouvait plus exercer.

Récemment, Joris Hébrard a fait parler de lui en inaugurant une mosquée turque au Pontet. Cela pourrait-il être lié à son possible départ ? Difficile à dire pour l'instant mais Joris Hébrard a reçu un blâme de la part du RN pour avoir inauguré cette mosquée dans sa commune. "Je désapprouve cette initiative personnelle" a réagi Marine Le Pen. Nous avions eu les proches de l'élu au téléphone dans la foulée, visiblement cette réaction de son parti l'avait un peu chamboulé. Alors s'agit-il d'une démission ou bien d'une éviction ? Réponse dans les prochaines heures.