Législatives : Joris Hébrard, député Rassemblement national d'Avignon, Morières et Le Pontet

Dans la première circonscription de Vaucluse, celle d'Avignon-Morières - Le Pontet, Joris Hébrard a été élu député. Le maire Rassemblement National du Pontet rassemble 51,14% des voix face au candidat de la Nouvelle Union Populaire Farid Faryssy (48,86%). C'est la première fois qu'un député Rassemblement National est élu dans cette circonscription. Il succède à la députée LREM Souad Zitouni, éliminée au premier tour. L'abstention au 2e tour hier était de 56,57 % dans cette circonscription.

"C'est grandiose de battre la gauche !" - des électrices RN au Pontet

Sur le perron de la mairie du Pontet, Huguette a le verre à la main. Elle a voté à Morières pour Joris Hébard "je suis plus que satisfaite : c'est grandiose". Stéphanie et son amie Carole ont aussi le verre à la main pour trinquer à la défaite de la gauche : "j'étais déçue par l'élection présidentielle, là je suis contente de ce résultat ". Son amie ajoute quelle est surtout "super ravie d'avoir battu la gauche".

La gauche était en tête à Avignon avec plus de 2.000 voix d'avance pour Farid Faryssy, le candidat de la Nouvelle Union Populaire. Mais le député maire du Pontet Joris Hébrard ne calcule plus la gauche : "elle s'effondre sous le poids de ses propres contradictions. J'avais prédit que l'union de la gauche volerait en éclat. Il ne va pas falloir attendre longtemps pour que ça se produise".

Député-maire pour donner une autre direction à la Liaison Est Ouest

Joris Hébrard estime qu'il doit sa victoire en partie à son mandat de maire Rassemblement National : "les gens jugent sur des actes et j'en ai fait pendant mon mandat de maire. Ce mandat de député sera un travail compliqué qui exige des sacrifices personnels. Je veux porter des dossiers locaux à l'Assemblée Nationale, notamment celui du schéma de circulation du Grand Avignon et de la Liaison Est Ouest. Il faut revenir en arrière sur certains points de ce dossier".

La NUPES pointe le racisme contre Farid Faryssy

Dimanche soir, des militants de la NUPES calculaient que le report des voix de La République En Marche ne s'était pas fait. Farid Farryssy veut rester combattif : "On a perdu ce soir mais la bataille, je la mènerai. Nous, on n'est pas l'extrême droite. On défend la République, la laïcité, la liberté , l'égalité et la fraternité. On continuera de se battre dans la rue".

Farid Faryssy annonce qu'il a l'intention de poursuivre les médias et ceux et celles qui ont critiqué ses origines : "parce que le candidat s'appelle Farid et qu'il est né de l'autre côté de la Méditerranée, on aurait le droite de l'écraser ? Moi je portais la parole des petits, , des gens normaux qui ont envie qu'on les respecte et qu'on les traite dignement. On continuera de se battre car je ne baisse jamais la tête".

NUPES en tête sur Avignon mais RN largement devant au Pontet et Morières

Au premier tour, Farid Farryssy était en tête avec 178 voix d'avance mais hier il a été battu. Joris Hébrard, le nouveau député Rassemblement National l'emporte avec 656 voix d'avance. Pourtant Farid Farryssy avait plus de 2.000 voix d'avance à Avignon. C'est dans sa ville du Pontet que Joris Hébrard rattrape son retard (1631 voix d'avance au Pontet) , bien aidé par les électeurs de Morières Les Avignon qui lui donnent 1039 voix d'avance. Toute la soirée, Farid Faryssy a calculé avec amertume qu'il lui avait manqué le report des voix de La République En Marche. La maire d'Avignon pointait "l'abstention et surtout l'indécision des Avignonnais". A la Nouvelle Union Populaire, des militants reprochaient à Cécile Helle et son équipe municipale de ne pas s'être suffisamment impliqués dans la campagne de Farid Faryssy.

La joie à la mairie du Pontet au 2e tour des législatives © Radio France - Philippe Paupert

Le candidat NUPES Farid Faryssy s'incline dans la 1° circonscription mais promet de continuer à se battre "dans la rue" © Radio France - Philippe Paupert

Les militants de la Nouvelle Union Populaire à Avignon au soir du 2e tour des législatives 2022 © Radio France - Philippe Paupert

