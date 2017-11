Joseph Puig, figure de la politique dans les Pyrénées-Orientales, est décédé

Joseph Puig, maire de Claira depuis 28 ans, est décédé ce dimanche à l'hôpital de Perpignan. Il avait 72 ans.

Joseph Puig s'est éteint ce dimanche à l'âge de 72 ans. Le maire de Claira a succombé à des problèmes respiratoires. Il était hospitalisé à Perpignan depuis plusieurs jours.

Joseph Puig faisait partie des "dinosaures politiques" des Pyrénées-Orientales. Maire de Claira depuis 28 ans, devenu aussi conseiller départemental (il l'était toujours), ce vigneron a été un des grands artisans du développement de la zone commerciale de Claira qui emploie aujourd'hui plusieurs milliers de personnes au nord de Perpignan.

Joseph Puig restera aussi comme un farouche opposant à l'agglomération de Perpignan. Début 2017, ce centriste (allié de la gauche au département) avait préféré "passer la bague au doigt" de plusieurs communes de l'Aude et présider ainsi la communauté de communes Corbières-Salanque plutôt que "d'être avalé et noyé" dans la grande agglo perpignanaise (tenue par la droite et Jean-Marc Pujol).

Jean-Jacques Lopez, maire de Salses, rend hommage à Joseph Puig Copier

Ses obsèques seront célébrées ce mercredi à 10h en l'église de Claira.