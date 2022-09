" Nous avons eu une saison touristique exceptionnelle " Joseph Segura, maire de Saint-Laurent-du-Var

L'été a été très beau à Saint-Laurent-du-Var, et Joseph Segura le maire de Saint-Laurent-du-Var est venu le dire ce mardi matin sur France Bleu Azur. " Je suis un homme heureux car nous avons eu une saison touristique exceptionnelle, une fréquentation de référence par rapport à 2019" indique le maire.

87 % de taux d'occupation pour l'hôtellerie cet été à Saint-Laurent-du-Var

Pour Joseph Segura la situation géographique de Saint-Laurent-du-Var est une des explications de cette très bonne fréquentation : " Nous sommes à coté de l'aéroport, à coté de Nice de Vence ou de Cannes, nous sommes à un carrefour géographique". Mais ça n'est pas la seule explication selon lui " Nous avons repensé notre littoral avec la Promenade des Flots bleus et puis nous avons aussi le plus beau centre commercial du monde avec Cap 3000, ainsi que le Beach sport festival qui attire des sportifs du monde entier". Et même si les chiffres restent à affiner le maire annonce : 87% de taux d'occupation pour l'hôtellerie cet été à Saint-Laurent-du-Var.