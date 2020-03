Municipales 2020 en Indre-et-Loire : coup de projecteur sur Joué-lès-Tours

Joué-lès-Tours : deuxième commune du département avec ses 38 000 habitants. C'est une ville avec une population croissante, et qui rajeunie fortement avec 30% de jocondiens de moins de 25 ans. Un territoire qui a tout pour lui, mais qui peut parfois être qualifié de "dortoir".

Un secteur industriel affaibli mais des associations très présentes

La commune souffre d'une image parfois abîmée. Tantôt avec le quartier de la Rabière marqué par des violences, et 70 véhicules incendiés entre octobre et décembre 2018 notamment. Ou encore une zone industrielle fragilisée par les fermetures des usines Michelin en 2013. Puis Tupperware en 2018, où 235 salariés avaient perdu leur emploi. Il y a des inquiétudes aussi pour le groupe Hutchinson qui délocalise une partie de son activité. 120 employés sur 600 sont concernés, et 50 ont déjà négocié leur départ.

Mais le nombre de chômeurs baissent. Ils représentent 15,8% des jocondiens en 2016. Et le tissu associatif est aussi très fort sur le territoire jocodien avec 700 associations en culture, sports, loisirs... Il y a 1500 entreprises. Côté festivitiés la ville a connu l'essor des années joué qui a attiré 55 000 spectateurs en 2019.

Un Joué-lès-Tours dynamique ? Au coeur de cette campagne

Entre emplois, sécurité et écologie : cette année cinq listes sont en présence.

Frédéric Augis, "mon parti c'est Joué"

Frédéric Augis, maire divers droite de Joué-lès-Tours et candidat à un second mandat © Radio France - Sandrine Nardou

Le maire se représente et a laissé derrière lui son étiquette Les Républicains. Il a gagné à 206 voix près face à une gauche historiquement à la mairie aux élections municipales de 2014. Frédéric Augis défend une ville dynamique.

Il fait bon vivre avec une ville sûre, une ville où on peut faire un parcours de vie, et une ville dans laquelle tous les bâtiments publics, sportifs, culturels, sociaux sont bien entretenus.

Il a notamment créé 900 places de parking, remis des rues à neuf, effectué une passerelle sur l'eau, reconstruit le centre loisirs de La Borde... et veut consacrer son deuxième mandat sur la rénovation des bâtiments ou encore avec la création d'une maison pour séniors.

Francis Gérard, "la ville au coeur"

Francis Gérard, socialiste et tête de liste "La ville au coeur" candidate aux élections municipales 2020 de Joué-lès-Tours. - La ville au coeur

Une gauche cette année représentée par Francis Gérard, ancien adjoint du maire sortant en 2014 Philippe Le Breton. Le candidat veut lui veut reverdir la ville.

"Il faut amener des entreprises tertiaires dans le couloir du tram. Il y a aussi toute la question de la circulation : on ne va pas éradiquer la voiture demain mais on peut éviter de bitumer la ville comme elle l'a été. Essayer de créer des pistes cyclables qui soient plus sécurisées pour favoriser le vélo mais aussi favoriser le covoiturage."

La socialiste veut relancer une dynamique pour Joué-lès-Tours. Il veut notamment créer une antenne jocondienne de l'Université de Tours dans les domaines du développement durable.

Laurence Hervé, "libres citoyens"

Laurence Hervé, tête de liste "Libres citoyens" et soutenue par La République en Marche candidate aux élections municipales de 2020 à Joué-lès-Tours. © Radio France - Lisa François

Ancienne socialiste, Laurence Hervé présente une liste, de l'association Libres citoyens et soutenue par La République en Marche. Un programme avec des citoyens et plus de démocratie participative : c'est ce que met en avant la candidate. Et des idées ont émergé : comme les 30kmh dans la ville ou encore une desserte de gare zone cugnot. La candidate parle d'une ville "assez morte" lorsqu'on est hors du monde associatif.

Ce sont des entreprises plutôt PME qu'on fera venir parce qu'on va mettre en place un guichet unique pour les entreprises pour les accompagner dans leurs démarches, pour accompagner sur la création d'entreprise et pour accompagner le développement urbain qui permettra qu'elles puissent venir.

Côté sécurité, Frédéric Augis maintient une politique de développement des effectifs de police et de vidéos surveillance. Les opposants mettent en avant les associations.

Drice Benama, Union démocrate des musulmans français

Drice Benama, tête de liste du parti Union démocrate des musulmans français, candidat aux élections municipales de 2020 à Joué-lès-Tours. © Radio France - Lisa François

Les associations, c'est la revendication du parti Union démocrates musulmans français. Ce parti n'est présent que dans une dizaine de villes en France. Sa tête de liste jocondienne est Drice Benama, très présent dans le secteur associatif de la ville notamment en musique. Il mène aussi des ateliers contre la radicalisation.

Avant l'ordre, il y a la justice sociale. Il faut réunir toutes les associations et toutes les forces. Et surtout pour les subventions, qu'il n'y ait pas de discriminations. Et le problème il vient de là.

Le candidat refuse l'adjectif communautaire pour son parti.

Kevin Gardeau, Lutte ouvrière

Revendication pour les travailleurs aussi pour la liste lutte ouvrière menée par Kevin Gardeau.

Nous on s'engage, en cas d'élections, à associer déjà systématiquement les classes populaires, le monde du travail, à toutes les discussions qui relèvent de la commune et de la municipalité. On s'engage à tout mettre sur la table et absolument tout mettre sur la place publique sous l'angle des intérêts des classes populaires et du monde du travail : pouvoir d'achat, logement, problèmes sociaux auxquels sont confrontés la population, et les classes populaires en particulier. D'avoir vu les gilets jaunes ou la grève contre la réforme des retraites renforce notre conviction. Le monde du travail relèvera la tête.

La liste d'extrême gauche avait récolté 5,46% des voix en 2014.

Absence de liste jocondienne pour le Rassemblement national cette année. Anciennement Front national, le parti d'extrême droite avait récolté 18% des suffrages au premier tour et 11% au second en 2014.