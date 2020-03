Municipales à Joué-lès-Tours : Frédéric Augis réélu maire au premier tour avec 58% des voix

Frédéric Augis, maire divers droite de Joué-lès-Tours et candidat à un second mandat

Le maire de Joué-lès-Tours Frédéric Augis est largement réélu pour nouveau mandat. L'ancien républicain a récolté 58,93 % des voix aux élections municipales de ce dimanche 15 mars. Il devance de loin Francis Gérard, socialiste, qui a obtenu 24,16% des suffrages. En troisième arrive la candidate soutenue par la république en marche Laurence Hervé avec 11,95% des voix. La liste présente dans seulement une dizaine de villes en France Union des démocrates musulmans français de Drice Benama a remporté 2,64% des voix. Lutte ouvrière avec à sa tête Kevin Gardeau se place en dernier avec 2,33% des suffrages.

Ce sont des élections particulières dans un contexte où la France est passée en stade 3 contre la pandémie de coronavirus, où l'on note un faible taux de participation pour la deuxième ville du département : 40,78% des électeurs se sont déplacés aux urnes jocondiennes.

Le maire Frédéric Augis élu au premier tour ne cache pas son étonnement, mais est très heureux : "C'est tout à l'honneur des jocondiens qui ont vu notre bilan. On avait demandé un second mandat pour continuer cette ambition pour la ville : ils nous l'ont donné. Alors bien sûr qu'il y a une grande abstention, mais c'est dans toute la France".

En tout cas ceux qui se sont exprimés l'ont fait nettement. Il va falloir être à la hauteur de cette confiance durant les six prochaines années. -Frédéric Augis, réélu à la mairie de Joué-lès-Tours

C'est la surprise aussi pour Francis Gérard, opposant socialiste arrivant deuxième. Avouant un score très décevant, il explique aussi que le contexte autour du coronavirus a pu freiner des électeurs de gauche, qui ne se seraient pas déplacés. L'écologiste ajoute que "certains expliquent aussi par le fait que n'ayant pas de liste Front national, le maire a récupéré un certain électorat protestataire. Les questions sécuritaires, pourtant où le maire a échoué, ont du parler et un certain électorat droitier s'est plus mobilisé que le nôtre".

Désormais la priorité du maire Frédéric Augis est la lutte contre la propagation du coronavirus : "l'essentiel maintenant ça va être de regarder comment on peut limiter cette pandémie, comment la France doit surmonter cette épreuve".