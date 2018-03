Lundi soir, alors que se déroulait une séance du Conseil municipal consacré budget, l'ancien premier adjoint au maire de Frédéric Augis, Jean-Christophe Turot, a refusé de participer au vote. La réponse du "Rassemblement pour Joué", la liste du maire ne s'est pas fait attendre. Jean-Christophe Turot, adjoint de 2014 à 2016, a été écarté de la majorité.

En ne votant pas le budget, Jean Christophe TUROT renie officiellement les engagements pris devant les Jocondiens et pour lesquels il a obtenu leur confiance au sein de l’équipe « une nouvelle ambition pour Joué ».

Par cette décision, Jean Christophe TUROT s’exclut de fait de la Majorité pour laquelle ce vote de défiance est un coup grave et inacceptable porté à la confiance qui prévaut au sein de la Majorité, à l’idée aussi que l’on se fait de l’engagement public, au respect que l’on doit au contrat de confiance scellé avec les Jocondiens, et à la haute idée que l’on se fait de l’intérêt général au service de notre ville. Le texte est signé par Vincent Téléga, actuel premier adjoint. Dans un communiqué arrivé ce mardi soir, Sandrine Fouquet, déléguée Les Républicains du Canton de Joué-lès-Tours, précise par ailleurs que cette décision est d’autant plus choquante que Jean-Christophe Turot participait le Mercredi 14 Mars à la réunion de la Majorité avec à l’ordre du jour, la présentation du budget. Les Républicains condamnent cette attitude qui s’apparente à un petit jeu politicien.

Jean-CHristophe Turot avait quitté ses fonctions de 1er adjoint en 2016.