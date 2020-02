Joué-les-Tours : l'union des démocrates musulmans français candidate aux élections municipales

C'était ce jeudi 27 février, la date limite pour déposer sa liste pour les élections municipales en préfecture. Une liste à Joué-les-Tours validée par la préfecture se démarque : l'union des démocrates musulmans français (UDMF). Un parti présent seulement dans une dizaine de villes en France. Le programme est axé surtout sur la "justice sociale". Pour la tête de liste jocondienne Drice Benama, sa priorité est de renforcer le secteur associatif pour lutter contre la précarité et l'insécurité dont la ville peut souffrir.

Musulmans dans le nom du parti ? "C'est un mot comme un autre" affirme le citoyen novice en politique. "C'est un mot qui définit ce que nous sommes : des musulmans. Et dans nos listes évidemment nous ne sommes pas tous des musulmans. Musulmans c'est dans le sens citoyens. _La démocratie c'est un droit universel, valide pour tout être humain_" défend Drice Benama.

Ce n'est aucunement une liste communautaire explicite le jocondien : "Notre parti ne s'est pas constitué sur la base de notre foi ou de notre religion, mais sur la base de nos convictions, qui sont humanistes, citoyennes et républicaines".

Pour ce citoyen, musulmans signifie "une nouvelle approche, un nouveau regard sur la société. _Nous ne voulons pas affronter un modèle social. Nous voulons justement le défendre, essayer de l'enrichir, par nos idées, et nos réflexions issues de nos expériences de terrain_".

"Depuis une trentaine d'années maintenant nous avons vu tous les partis défiler lors des élections dans nos quartiers populaires. _Dès qu'ils sont élus, c'est toujours la même histoire : "circulez, y'a rien à voir"_" déplore Drice Benama.

Je suis un citoyen qui prend ses responsabilités. Et ce parti là, qu'il soit de non-musulmans ou pas, représente mes idées. Et à la place de critiquer les autres, je monte une liste et je vais me présenter.