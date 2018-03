Le conseil municipal de Joué-les-Tours va voter ce lundi le budget de la ville, qui dépasse les 61 millions d'euros. Un budget marqué par un haut niveau d'investissement, et aussi par une part "gestion du personnel" plus élevées que la moyenne.

Ce lundi soir, le conseil municipal de Joué-les-Tours va se pencher ,sur le budget de la ville pour 2018. Un budget total d'un peu plus de 61 millions d'euros dont plus de 13 millions d'investissements. Un budget ambitieux, pour le maire Frédéric Augis.

La dette de 24 millions est maitrisée, dit le maire Frédéric Augis, en soulignant qu'il estime être un maire chanceux. Les voyants budgétaires, dit-il, sont au vert. Le recours à l'emprunt est en hausse de 4 millions d'euros par rapport à l'année précédente, soit 639 euros par habitants, mais le maire assure que le délai de remboursement est faible : moins de 5 années, au lieu de 8 années en moyenne de remboursement.

J'ai présenté une liste, une nouvelle ambition pour Joué-les-Tours. Et je souhaite continuer à proposer des services aux habitants - Frédéric Augis

Frédéric Augis dit aussi assumer la part importante du budget Ressources Humaines, c'est à dire les personnels municipaux, dans sa gestion financière de la ville. Pour le maire, les fonctionnaires de la ville sont une richesse et une tradition. Nous avions proposé le doublement de la police municipale, pour plus de sécurité dans la ville. Mais également cette brigade propreté. Du coup, on est un peu au dessus de la moyenne pour les ressources humaines, mais nous sommes une ville qui fait beaucoup par nous mêmes. On a la culture de la régie, et pas la culture de la délégation de service public. C'est une tradition qui convient aux Jocondiens. Donc je ne vois pas pourquoi je devrais tout changer, explique Frédéric Augis, le maire de Joué les Tours