Jour d'élection à la communauté de communes de Creuse grand sud

Est-ce l'histoire d'un faux suspense?

le président sortant de cette com-com Jean-Luc Léger a perdu la municipale d'Aubusson. A l'image de ce qui vient de se passer pour l'agglomération du grand Guéret avec la réélection d'Eric Corréia, cela n'est pas rédhibitoire. En tous les cas l'intéressé est avant l'ouverture des débats le seul candidat déclaré. "J'y vais avec mon bilan, affirme Jean-Luc Léger. J'ai bien travaillé avec des élus de gauche et de droite et je compte bien continuer ainsi pour notamment continuer le redressement des finances de Creuse grand sud." Michel Moine le maire réélu d'Aubusson n'a pas souhaité s'exprimer avant cette élection. On le voit mal apporter son soutien à son adversaire d'une municipale relativement musclée. L'autre gros apport de voix pour cette élection concerne la commune de Felletin. Renée Nicoux qui a repris son écharpe tricolore votera pour le président sortant: "il n'a pas démérité. Certes sa candidature malheureuse à Aubusson l'affaiblit un peu mais nous le soutiendrons". Renée Nicoux aurait pu jouer les médiatrices entre les deux camps de gauche opposés d'Aubusson; "on me l'a proposé mais je ne souhaite pas être candidate. Je peux former les jeunes de ma liste pour l'avenir de la ville de Felletin".