Journal de campagne | J-10 : Hamon convie ses supporters à "Répu", les macronistes chantent "En marche" en voiture

Le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu le 23 avril, soit dans 10 jours. Pendant cette dernière ligne droite, France Bleu vous présente l'essentiel de la campagne dans un journal de bord. Aujourd'hui, Hamon et sa grande manif place de la République, une chanson pour Macron, etc.

Que s'est-il passé ces dernières heures dans la course à l'Élysée ? Le journal de campagne de France Bleu sera là chaque jour pour vous en livrer l'essentiel. Ce carnet de bord se poursuit ce jeudi avec l'appel de Hamon, qui organise un grand rassemblement place de la République mercredi prochain, l'incendie criminel contre le QG de campagne de Marine Le Pen, où le clip pro-Macron.

-

On commence en musique ce jeudi. Vous vous souvenez sans doute du "Frexit reggae", de François Asselineau. Ce sont cette fois les supporters d'Emmanuel Macron qui poussent la chansonnette avec "En Marche, ça Marche". Un titre composé par GingerL, une Parisienne trentenaire qui travaillait auparavant... dans une banque d’affaire.

-

Le rez-de-chaussée de l'immeuble accueillant le QG de campagne de Marine Le Pen à Paris a fait l'objet d'une tentative d'incendie sans gravité dans la nuit. L'origine criminelle est privilégiée, et un tag faisant mention du FN a été retrouvé.

"Je suppose qu'il s'agit là d'un acte probablement d'un groupuscule d'extrême-gauche", a réagi la candidate du Front national sur France 2 en dénonçant le "laxisme" du gouvernement. "Ces groupuscules se sentent en toute impunité depuis mois [...] parce que le gouvernement de François Hollande les laisse faire".

Le ministre de l'Intérieur Matthias Fekl a dénoncé sur RTL "des actes inacceptables".

-

Benoît Hamon a convié "tous les Français" à se "mobiliser pour la gauche" dans un "grand moment festif". Concrètement, ça veut dire que le candidat socialiste a annoncé ce jeudi à Public Sénat qu'il organisait un grand rassemblement place de la République mercredi.

Il y a trois semaines, plus de 100.000 personnes avaient répondu à l'appel de Jean-Luc Mélenchon. Elles s'étaient réunies sur cette même place, à hauteur valeur symbolique pour la gauche.

-

Si vous élisez Le Pen, Macron ou Fillon, vous allez cracher du sang !" - Jean-Luc Mélenchon

Devant des milliers de personnes assises dans le Zénith de Lille, Jean-Luc Mélenchon a dénoncé "la guerre contre le pauvre" opérée par ses trois principaux rivaux dans la course vers l'Élysée. "Voilà ce qu'ils ont mis à l'ordre du jour", a assuré le candidat de La France insoumise, estimant que le calcul de ces candidats-là était "l'ubérisation généralisée", soit selon lui "le Moyen-Âge".

-

Les affiches électorales pullulent désormais sur les panneaux qui leur sont dédiés, et les détournements avec. Nous évoquions mercredi les deux street artistes qui sévissent à Paris, voici une initiative qui vient tout droit de Nice et qui parlera avant tout aux sportifs. Pour les supporters de l'équipe de foot de l'OGC Nice, hors de question de rouler pour Macron, Fillon, Hamon ou Mélenchon. La preuve en images !

-

Le premier tour de l'élection présidentielle a de l'avance à Pons, près de Saintes, en Charente-Maritime. Au lycée Émile-Combe, 630 élèves de moins de 18 ans vont voter ce vendredi. France Bleu La Rochelle nous explique qu'ils auront à choisir entre douze bulletins : ceux des onze candidats et un bulletin blanc. Ce sont des lycéens de Terminale qui ont mis sur pied cette vraie fausse élection présidentielle, afin de sensibiliser leurs camarades à leur rôle de citoyen, et pour réaliser une étude sociologique à partir des résultats... qui seront toutefois gardés secrets jusqu'au lendemain du vrai premier tour de l'élection présidentielle. C'est une demande du rectorat et du ministère de l'Éducation nationale.