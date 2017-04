Journal de campagne | J-11 : Macron chante dans les Pyrénées, Poutou rappelle qu'il a "tout perdu"

Le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu le 23 avril, soit dans 11 jours. Pendant cette dernière ligne droite, France Bleu vous présente l'essentiel de la campagne dans un journal de bord. Aujourd'hui, la chanson de Macron dans les Pyrénées et les aveux de Poutou, entre autres.

Que s'est-il passé ces dernières heures dans la course à l'Élysée ? Le journal de campagne de France Bleu sera là chaque jour pour vous en livrer l'essentiel. Ce carnet de bord se poursuit ce mercredi avec la prise de parole de François Hollande, la chanson de Macron dans les Pyrénées, la main tendue de Mélenchon à Hamon, et les aveux de Poutou.

-

L'info du jour, c'est que François Hollande parle de la campagne. C'est assez rare pour être mentionné. Dans une interview à paraître dans l'hebdomadaire Le Point jeudi, le président de la République se dit inquiet. "Il y a un péril face aux simplifications, aux falsifications, qui fait que l'on regarde le spectacle du tribun plutôt que le contenu de son texte", estime-t-il en dénonçant une campagne "hors sol" plombée par les affaires.

Le chef de l'État ne prend fait et cause pour aucun des candidats, mais loue l'audace d'Emmanuel Macron et semble laisse traîner quelques indices sur le bulletin qu'il glissera dans l'urne le 23 avril prochain. "Je considère que la politique a besoin de renouvellement", explique-t-il. Vous le suivez ? Dans le même temps, 40 économistes publient une tribune dans le journal Le Monde, dans laquelle ils soutiennent eux ouvertement le candidat En Marche!.

-

Macron à la montagne, en campagne et en chanson @LCI pic.twitter.com/ghYl10liri — Alison TASSIN (@AlisonTassin) April 12, 2017

Sur le terrain, Emmanuel Macron était en terre amie ce mercredi. En déplacement dans les Pyrénées, là où il a "appris à marcher et à faire du ski", le candidat d'En Marche! a pris un repas avec des proches. Un déjeuner achevé en chanson, avec l'un des hymnes de la région, "Montagne Pyrénées". Le candidat tient dans la soirée un meeting à Pau, aux côtés du maire François Bayrou.

-

Le candidat socialiste dévisse dans les enquêtes d'intentions de vote, et ce qui devait arriver arriva : c'est désormais le camp Mélenchon qui exhorte Benoît Hamon à se retirer.

"Quand il voit nos meetings, cette force populaire qui se lève, la dynamique qui est autour de nous, et qu'il compare à toutes les trahisons qu'il subit de la part de ses amis qui passent leur temps à lui planter des poignards dans le dos, je lui dis +Benoît, ne sois pas un obstacle à cette volonté populaire qui monte+", a en effet estimé le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon Mélenchon, Alexis Corbière sur LCI. Et d'ajouter : "Si le fait qu'il maintienne sa candidature empêche Jean-Luc Mélenchon d'être au second tour..."

Il y a quelques semaines, c'était Benoît Hamon qui demandait au candidat de la France Insoumise de s'unir à lui. Le patron des socialistes, lui, n'a pas trop apprécié la proposition d'Alexis Corbière et l'a fait savoir sur Twitter...

Hey @alexiscorbiere fallait y penser avant! Quand @benoithamon a tendu la main et que vous avez fermé la porte. L'unité ça se construit ! https://t.co/S0GF5TIrjW — Jean-Chr. Cambadélis (@jccambadelis) April 12, 2017

-

J'ai aussi fait les élections municipales, législatives, et j'ai tout perdu !" - Philippe Poutou

Ce n'est pas le genre de phrase qui rassure les militants. Interrogé ce mercredi par RTL sur la réalité de son engagement en dehors des campagnes présidentielles, Philippe Poutou, candidat du Nouveau Parti Anticapitaliste, a rappelé qu'il avait participé à de nombreuses élections. Mais toujours avec la même issue. "Visiblement, vous ne savez pas du tout ce que je fais entre deux élections mais ça c'est normal, on voit bien que personne ne s'intéresse à ça, mais j'ai fait les élections municipales, législatives, j'ai tout fait. J'ai tout fait et j'ai tout perdu !".

► à 10'20" dans la vidéo

-

Depuis le début du mois d'avril, deux street artists recouvrent les rues de Paris avec des affiches électorales détournées. La démarche est simple : Jaeraymie et Combo, que franceinfo a rencontré, veulent "se réapproprier l'espace de la rue, qui est inondé par les militants depuis des semaines". Ils ont "repris les codes graphiques des affiches politiques : personnage en gros plan, slogan, typographie" et ont mélangé candidats et personnages connus, fictionnels ou réels. "Duckenchon" remplace Jean-Luc Mélenchon, Schtroumpf Grogon représente Benoît Hamon, Pinocchio, Jiminy Cricket qui n'a jamais été assistant parlementaire" est un clin d'œil à François Fillon.

La chose est devenue très virale, et les internautes proposent désormais de nouvelles affiches aux deux artistes, ou appellent à se mobiliser pour leurs préférés.

"Schtroumpf grogon", "Duckenchon", "Marion Cotillon" : deux artistes proposent de drôles affiches de campagne https://t.co/TayCri7Dsx pic.twitter.com/eg9sjiHU6e — Actu en France (@ActuEnFrance) April 12, 2017

-

À Marseille, cinq associations ont décidé d'interpeller les candidats à l'élection présidentielle avec une action choc : elles ont ouvert une salle de consommation de drogue à moindre risques, boulevard Lonchamps. Une fausse salle de shoot pour sensibiliser la population à l'addiction et pour demander la légalisation et l'accompagnement de la consommation.