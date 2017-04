Journal de campagne | J-12 : réactions à l'incendie de Grande-Synthe, SOS Racisme prend position, 20/20 pour Mélenchon

Le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu le 23 avril, soit dans 12 jours. Pendant cette dernière ligne droite, France Bleu vous présente l'essentiel de la campagne dans un journal de bord. Aujourd'hui, les réactions après l'incendie du camp de Grande-Synthe, SOS Racisme en campagne.

Que s'est-il passé ces dernières heures dans la course à l'Élysée ? Le journal de campagne de France Bleu sera là chaque jour pour vous en livrer l'essentiel. Ce carnet de bord se poursuit ce mardi avec les réactions des candidats après l'incendie qui a détruit le camp de migrants de Grande-Synthe (Nord) dans la nuit, SOS Racisme qui prend position avant le premier tour en lançant une campagne contre l'extrême droite, et Jean-Luc Mélenchon, noté 20/20 par des experts pour ses propositions en matière de santé publique et de sécurité routière.

-

Au lendemain de l'incendie qui a détruit en grande partie le camp de migrants de Grande-Synthe (Nord), la plupart des candidats à l'élection présidentielle ont réagi mardi. François Fillon a estimé sur France 2 qu'il ne fallait "certainement pas" reconstruire ce camp, ajoutant que "la solution c'est le contrôle aux frontières" pour gérer les flux migratoires sur le territoire. "Il faut accueillir ceux qui ont droit à l'asile et renvoyer les autres chez eux", a ajouté François Fillon.

La candidate Front national Marine Le Pen a elle déclaré mardi dans un communiqué et sur Twitter que "l'incendie géant du campement de migrants de Grande-Synthe, causé par des bagarres entre migrants, est le signe du grand chaos migratoire qui bouscule notre pays depuis des années. (...) Ce chaos doit cesser. L'ensemble des campements de migrants seront démantelés après mon élection si les Français m'élisent à la tête de l'Etat".

#GrandeSynthe : l'immigration massive et incontrôlée conduit au chaos et à la violence. Il est urgent de remettre la France en ordre ! MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) April 11, 2017

Pas favorable non plus à la solution des camps, Emmanuel Macron, le candidat d'En Marche!, a réagi à l'incendie sur Public Sénat mardi par ces mots : "compte tenu de la pression migratoire, on ne peut pas laisser la constitution de camps comme ces dernières années".

Compte tenu de la pression migratoire, on ne peut pas laisser la constitution de camps comme ces dernières années. #TDInfos — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 11, 2017

"Nous on préconise l'accueil des migrants, de tous les migrants, dans des conditions décentes. On sait qu'il y a largement les moyens de faire ça (...)", a lancé sur CNews le candidat du Nouveau parti anticapitaliste Philippe Poutou. "Cette sorte de xénophobie ambiante est exécrable. (...) Il faut arriver à affirmer une solidarité fondamentale entre les peuples", a -t-il ajouté.

Nathalie Arthaud, elle, a dénoncé sur franceinfo la politique menée par François Hollande en matière d'immigration, la qualifiant de "criminelle et honteuse". "Chaque semaine, on compte plusieurs centaines de morts en Méditerranée. Parce qu'on érige des frontières. (...) Je pense que ces hommes et ces femmes sont des survivants quand ils ont réussi à mettre le pied sur le continent européen, et que la moindre des choses, c'est d'arrêter de les traquer, de les enfermer dans des camps infâmes", a-t-elle précisé.

La politique migratoire menée "y compris par Hollande" est "criminelle et honteuse", dénonce Nathalie Arthaud #8h30Aphatie pic.twitter.com/cZAhgYbnJY — franceinfo (@franceinfo) April 11, 2017

Le candidat socialiste Benoît Hamon a lui rendu hommage sur Twitter au maire de Grande-Synthe, "mortifié par l'anéantissement" du camp.

Je veux rendre hommage à @DamienCAREME mortifié par l'anéantissement du camp de Grande Synthe et des efforts de sa ville pour les réfugiés. — Benoît Hamon (@benoithamon) April 11, 2017

-

20/20

C'est la note attribuée par un groupe d'experts à Jean-Luc Mélenchon, pour ses propositions en matière de santé publique et de sécurité routière. Le candidat de La France insoumise est le mieux noté, devant Benoît Hamon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron et François Fillon, selon des résultats publiés mardi. Sept personnalités - dont Irène Frachon, la pneumologue qui a alerté sur le scandale du Mediator, mais aussi Chantal Perrichon, la présidente de la Ligue contre la violence routière - avaient envoyé à tous les candidats une liste de 20 questions, afin de mesurer leur volonté d'agir contre des facteurs de risque évitables qui sont "à l'origine de 100.000 morts prématurées par an". Les notes obtenues par les candidats, leurs réponses et les commentaires des experts sont disponibles sur le site securite-sanitaire.org.

-

La métaphore choisie ce mardi matin par Nicolas Dupont-Aignan sur France Inter pour parler de la position de la France au sein de l'Union européenne a certainement fait avaler leur café de travers à quelques auditeurs de la matinale de Patrick Cohen. Le candidat de Debout le France a en effet comparé la France à une femme battue. "Une femme qui est violentée dans sa maison, et c'est le cas de la France depuis des années de la part de Bruxelles, a deux solutions", a expliqué Nicolas Dupont-Aignan.

.@dupontaignan : "Une femme violentée dans sa maison, c'est le cas de la France depuis des années par Bruxelles" pic.twitter.com/kaUehsm6s0 — France Inter (@franceinter) April 11, 2017

-

Je ne dirai plus jamais un mot sur ces questions-là" - François Fillon

Il avait déjà refusé de répondre à un auditeur de France Inter jeudi 6 avril, cette fois c'est à la journaliste Caroline Roux que François Fillon n'a pas souhaité répondre, ce mardi matin. Interrogé sur France 2 dans l'émission "Les 4 Vérités" à propos des dernières révélations de Mediapart dans l'affaire des emplois présumés fictifs de son épouse, le candidat LR a rétorqué : "Je n'alimenterai pas le feuilleton de la calomnie, avec ses 'révélations' successives, soigneusement distillées par des services de l'Etat qui maintenant remontent à 36 ans - à 36 ans ! - à dix jours de l'élection : jusqu'où est-ce qu'on va aller?". "Je ne dirai plus jamais un mot sur ces questions-là", a conclu l'ancien Premier ministre.

-

Une campagne dans la campagne... on devrait même parler d'anti-campagne pour SOS Racisme. L'association a lancé mardi son opération "On est pareil", avec l'objectif de mobiliser les électeurs contre Marine Le Pen, alors que les sondages l'annoncent en tête du premier tour de l'élection présidentielle. Pour SOS Racisme, cela constituerait un 21 avril 2002 "en pire". Pendant les douze jours avant le premier tour, l'association entend marteler un message "positif et pas anxiogène" sur une France "unie et heureuse de sa diversité", à travers des tracts et des affiches clamant "Non à la haine, non à Le Pen", des rassemblements dans diverses villes de France ou sur les réseaux sociaux autour du hashtag #onestpareil.

Face à un électorat FN "extrêmement mobilisé", "il est important de mobiliser les abstentionnistes, notamment dans la jeunesse, et d'alerter ceux qui s'apprêtent à voter pour le Front National en se sentant déculpabilisés. Nous voulons montrer que le FN et le reste de l'arc républicain, ce sont des choix extrêmement différents", a expliqué Dominique Sopo, le président de SOS Racisme.

-

Elle vous a peut-être été faite sans que vous ne vous en rendiez compte... la proposition du jour émane de Facebook. Depuis mardi matin, chaque fois que vous lisez sur le réseau social un article lié à une actualité politique française, Facebook vous propose un outil qui regroupe les propositions des candidats à l'élection présidentielle. Baptisé "Perspectives", ce comparateur de programmes est un module intégré dans le fil d'actualités des utilisateurs français du réseau social. Il est représenté par le dessin d'une urne dans laquelle une main glisse un bulletin, accompagné du texte : "Élection présidentielle 2017, découvrez les propositions des candidats".

-

Une élection présidentielle avant l'heure cette semaine à Haubourdin, dans le Nord. Comme l'explique France Bleu Nord, il s'agissait d'un scrutin test, à destination des personnes en situation de handicap mental, afin de leur montrer comment procéder le 23 avril et donc de les rassurer. Sur les 700.000 Français atteints de déficience intellectuelle, certaines ont en effet le droit de glisser leur bulletin dans l'urne. Mais pas toujours facile quand on a des difficultés à lire, à se déplacer ou à comprendre tous les programmes.