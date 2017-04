Journal de campagne | J-13 : début de la campagne officielle, la parodie de Poutou, Hamon répond au patron du Medef

Le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu le 23 avril, soit dans 13 jours. Pendant cette dernière ligne droite, France Bleu vous présente l'essentiel de la campagne dans un journal de bord. Aujourd'hui, le début de la campagne officielle, Hamon réclame des excuses du patron du Medef.

Que s'est-il passé ces dernières heures dans la course à l'Élysée ? Le journal de campagne de France Bleu sera là chaque jour pour vous en livrer l'essentiel. Ce carnet de bord se poursuit ce lundi avec le coup d'envoi de la campagne officielle pour le premier tour du scrutin, la réponse de Benoît Hamon aux critiques de son programme économique lancées par le patron du Medef Pierre Gattaz, Philippe Poutou parodie l'émission de Laurent Ruquier "On n'est pas couché".

On a le sentiment qu'elle dure depuis des mois, mais la campagne électorale avant le premier tour de l'élection présidentielle, la vraie, vient seulement de débuter. La campagne officielle s'est ouverte ce lundi à 00h00 et prendra fin vendredi 21 avril à minuit. Cette période de pas tout à fait deux semaines est soumise à des règles strictes en ce qui concerne l'affichage électoral, les sondages ou encore les interventions des candidats dans les médias audiovisuels, où le principe est celui de l'égalité du temps de parole.

#Présidentielle2017 Aujourd'hui commence la campagne officielle : période d'égalité du temps de parole et du temps d'antenne pic.twitter.com/06aljv48pC — CSA (@csaudiovisuel) April 10, 2017

Chaque candidat à la l'élection présidentielle a le droit à deux affiches officielles : une qui énonce ses déclarations (elle doit d'ailleurs être la même sur l'ensemble du territoire) et l'autre qui doit servir à annoncer les réunions électorales.

>>> A LIRE AUSSI : VIDÉO - Présidentielle : découvrez les affiches officielles des onze candidats

Après avoir parodié "Questions pour un champion" (et le film "The Artist") lors de la campagne présidentielle de 2012, Philippe Poutou s'inspire encore de la télévision en 2017 pour son spot officiel de campagne, diffusé à la télévision -comme les spots des autres candidats- notamment sur France 2 après le journal de 20 heures. Et c'est justement une émission de France 2 que le candidat du Nouveau parti anticapitaliste a choisi de parodier : "On n'est pas couché", de Laurent Ruquier. Est-ce là un simple pied de nez ou une vengeance du candidat envers les chroniqueurs de l'émission ? Philippe Poutou avait dénoncé lors de son passage dans cette émission la faiblesse de son temps de parole à la télévision.

-

M'associer au projet de Marine Le Pen c'est bien la preuve qu'il y a quelque chose de pourri à la tête du Medef" - Benoît Hamon

Benoît Hamon n'a pas du tout apprécié les propos du président du Medef dimanche dans Le Parisien, et il l'a fait savoir ce lundi. Pierre Gattaz avait déclaré dans les colonnes du quotidien que le candidat du Parti socialiste était "dans un scénario destructeur pour l'économie française". "Voter Mélenchon, Le Pen, Hamon, c'est ruine, désespoir et désolation, pauvreté généralisée", a-t-il affirmé. "M'associer au projet de Marine Le Pen c'est bien la preuve qu'il y a quelque chose de pourri à la tête du Medef", a rétorqué Benoît Hamon ce lundi lors d'une conférence de presse, il a par ailleurs réclamé des "excuses" de Pierre Gattaz.

-

Un autre patron fait parler de lui dans la campagne présidentielle depuis ce week-end. Il s'agit de Francis Holder, président du groupe Holder, qui détient notamment les boulangeries Paul. Samedi, dans une vidéo postée sur le compte Twitter officiel de campagne de François Fillon, Francis Holder a affiché son soutien au candidat LR. Jusque-là, rien d'anormal, il est loin d'être le premier patron à exprimer sa préférence politique. Ce qui a passe mal, c'est que dans sa déclaration vidéo, Francis Holder affirme être "ici en tant qu'ambassadeur des 14.000 personnes que forme l'entreprise".

Francis Holder, fondateur des boulangeries "Paul" : "J'ai décidé de voter pour Monsieur @FrancoisFillon." pic.twitter.com/EkD3DP3uno — FILLON 2017 (@Fillon2017_fr) April 8, 2017

Les salariés de Paul ont été plus que surpris de voir leur patron parler à leur place. Ils attendent un courrier d'excuse, a expliqué lundi le responsable de la CFDT de Paul France dans plusieurs médias. Sur internet, pour les excuses, c'est trop tard : les critiques pleuvent contre la prise de parole "collective" de Francis Holder... tout comme les messages contenant le hashtag #BoycottPaul sur Twitter.

que #FrancisHolder soutienne qui il veut on s'en tape , il n'a pas a se "porter ambassadeur" de ses employés et franchisés! #BoycottPaul https://t.co/EqOVcSUQ3s — val R (@val_vence06) April 10, 2017

Les employé-e-s apprécieront que leur patron parle à leur place et qu'ils/elles soient assimilé-e-s soutien de #Fillon... #BoycottPaul https://t.co/LIzEh3ZQdn — Gary Roustan (@garyroustan) April 9, 2017

-

Pour lutter contre le terrorisme, Emmanuel Macron souhaite qu'il soit possible de réquisitionner légalement les services cryptés des "grandes compagnies de l'internet", comme WhatsApp. "Les organisations qui nous menacent abusent des facilités offertes par la cryptologie moderne pour dissimuler leurs projets. Ils utilisent des messageries instantanées, fortement cryptées", a expliqué le candidat d'En Marche! lundi, lors d'une conférence de presse à Paris."En lien étroit avec les Etats qui souhaiteront avancer sur ce sujet et avec la volonté d'avoir une action européenne concertée, la France prendra dès l'été une initiative majeure en direction des grandes compagnies de l'internet", a déclaré Emmanuel Macron.

-

"Humain", "éducation", "changement", "famille"... ce sont les mots les plus employés par les candidats à l'élection présidentielle, selon une étude menée par des chercheurs de l'Université de Nice. Des mots savamment choisis qui expriment les convictions des candidats, mais leurs permettent aussi de toucher le plus grand nombre, expliquent les chercheurs azuréens.