Journal de campagne | J-14 : "François Balkany", Macron veut réformer le Code du Travail, Hamon prêt à voter Mélenchon

Le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu le 23 avril, soit dans 14 jours. Pendant cette dernière ligne droite, France Bleu vous présente l'essentiel de la campagne dans un journal de bord. Aujourd'hui, la pique de Macron à Fillon et Hamon qui voterait Mélenchon au second tour.

Que s'est-il passé ces dernières heures dans la course à l'Élysée ? Le journal de campagne de France Bleu sera là chaque jour pour vous en livrer l'essentiel. Ce carnet de bord se poursuit ce samedi avec Emmanuel Macron qui qualifie Fillon de "François Balkany", le candidat de En marche qui annonce qu’il réformera le Code du travail par ordonnances et Benoît Hamon qui dit qu'il votera pour Jean-Luc Mélenchon s'il n'était pas qualifié pour le 2nd tour.

Surnommé "Emmanuel Hollande" par François Fillon, Emmanuel Macron l'a rebaptisé "François Balkany" sur France 3, en référence à l'élu des Hauts-de-Seine empêtré dans les affaires.

Non, Macron n'a pas appelé François Fillon François Balkany.

Et de préciser : "C'est amusant d'entendre de la part de François Fillon qui a été cinq ans le Premier ministre de Nicolas Sarkozy, qui a conduit la politique du gouvernement, et qui maintenant voudrait s'en laver les mains."

Après la loi El Khomri, voici la proposition du jour signée Emmanuel Macron.Dans un entretien au JDD, le candidat de En Marche annonce qu’il réformera le Code du travail par ordonnances. Il détaille ses premiers mois s'il arrive au pouvoir : "Je souhaite introduire dès l’été un projet de loi d’habilitation pour simplifier le droit du travail et décentraliser la négociation. Il s’agit de donner plus de place à l’accord majoritaire d’entreprise ou de branche, d’une part, d’encadrer les décisions des prud’hommes d’autres part. Le tout par ordonnances, pour procéder de manière rapide et efficace."

Dans l’émission "On n’est pas couché" sur France 2, Benoît Hamon a assuré qu’il choisirait Jean-Luc Mélenchon, plutôt qu’Emmanuel Macron, en cas de défaite au premier tour. "Si, par le plus grand des malheurs, vous n’êtes pas au deuxième tour, vous préférez appeler à voter François Fillon, Emmanuel Macron ou Jean-Luc Mélenchon face à Marine Le Pen ?" Le candidat socialiste a répondu à la question de Laurent Ruquier : "Moi, je vais vous répondre franchement : Mélenchon."

Avant de détailler son choix. "Parce que je considère qu’il y a, sur le fond, des proximités politiques. Sinon, nous n’aurions pas essayé de nous rassembler (avec Jean-Luc Mélenchon, ndlr)."

Avant son meeting Porte de Versailles à Paris, François Fillon a posé sous le soleil avec les 577 candidats Les Républicains (LR) et UDI aux législatives. Une photo très symbolique pour montrer que lui aurait une majorité nette à l'Assemblée s'il l'emporte à la différence, selon lui, d'Emmanuel Macron ou Marine Le Pen.

Sauf que, comme l'a remarqué Le Parisien, on compte 228 candidats dont le sénateur Roger Karoutchi et Patrick Ollier, président de la métropole du Grand Paris... qui ne se présente pas aux législatives.

Pour la Présidentielle, un taxi breton propose d'emmener gratuitement les personnes âgées voter. Un geste citoyen qui a déjà fait des émules ailleurs en France.

7. Il remet ça. Jean-Luc Mélenchon sera en "multi-meeting" : en direct de Dijon et en hologramme dans six autres villes - Nancy, Clermont-Ferrand, Montpellier, Le Port (La Réunion), Nantes et Grenoble - le 18 avril à cinq jours du premier tour. Le candidat de la France insoumise l'a annoncé sur son compte Twitter.

Ce dimanche, le candidat était sur le Vieux-Port à Marseille.