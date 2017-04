Journal de campagne | J-15: le meeting de Le Pen perturbé, Fillon se compare à Vercingétorix, Hamon taclé par Montebourg

Le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu le 23 avril, soit dans 15 jours. Pendant cette dernière ligne droite, France Bleu vous présente l'essentiel de la campagne dans un journal de bord. Aujourd'hui, le meeting de Le Pen perturbé en Corse et Fillon qui se prend pour Vercingétorix.

Que s'est-il passé ces dernières heures dans la course à l'Élysée ? Le journal de campagne de France Bleu sera là chaque jour pour vous en livrer l'essentiel. Ce carnet de bord se poursuit ce samedi avec Marine Le Pen qui a vu son meeting perturbé en Corse, François Fillon qui s'est comparé au Gaulois Vercingétorix et Benoît Hamon qui s'est fait tacler dans son propre camp par Arnaud Montebourg.

Des manifestants ont perturbé samedi à Ajaccio une réunion publique de Marine Le Pen, qui n'a pourtant pas ménagé ses efforts pour draguer l'électorat corse à coups de clins d'oeil à l'identité insulaire. Le service d'ordre du FN "a pris la responsabilité d'évacuer" 20 à 30 jeunes indépendantistes, pris sous les coups de supporters frontistes et qui s'étaient introduits dans l'auditorium en se fondant dans la foule.

Après des échanges de coups, le cri d'un jeune "a Francia fora" ("la France dehors", en langue corse) et du gaz lacrymogène répandu, la salle a finalement été évacuée car quelques personnes étaient incommodées par le gaz. Le discours a été déplacé dans un grand hall du Palais des congrès.

Ce n'est pas une mais plusieurs propositions qui ont été faites par Marine Le Pen en Corse. La candidate FN a notamment promis : "Je souhaite obtenir le rapatriement des cendres de Napoléon III". Et de préciser : "Je souhaite obtenir le rapatriement des cendres de Napoléon III, qui par les hasards de l’Histoire, reposent encore aujourd’hui en Grande-Bretagne. "La Corse n’est pas pour moi un département comme un autre, c’est ma famille", disait-il. Il serait juste qu’il soit rendu à sa famille […] Qu’il puisse reposer ici, à Ajaccio, ville à laquelle il a tant apporté."

Là-bas, il y a quelques siècles, un rebelle gaulois, Vercingétorix, infligea une défaite magistrale à Jules César... qui était pourtant le favori des sondages !" — François Fillon

François Fillon s'est comparé à Vercingétorix, le chef gaulois vainqueur à Gergovie de Jules César, "pourtant le favori des sondages", vendredi lors d'un meeting à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) devant 3.000 personnes.

J'avais un "meilleur" programme 'que Benoît Hamon)" — Arnaud Montebourg

Venu soutenir Benoît Hamon en Saône-et-Loire, Arnaud Montebourg s'est permis de tacler le candidat socialiste en glissant qu’il avait un "meilleur" programme. C'est ce que rapporte Libération. A un reporter de L’Express, il explique comment il aurait été mieux armé pour affronter Emmanuel Macron.

Montebourg sur Hamon: "Si j'avais gagné ça n'aurait pas été la même chose, j'avais un programme qui permettait de trianguler Macron..." pic.twitter.com/LfoRgQ06kj — Jules Pecnard (@JulesPec) April 7, 2017

C'est le candidat capable de tout. Après avoir dénoté lors du débat présidentiel, Jean Lassalle a posé avec une DS, la voiture présidentielle de Charles de Gaulle. Le député des Pyrénées-Atlantiques candidat à l'élection présidentielle a précisé dans son tweet "Retour vers le futur". Un message à faire passer ?

Retour vers le futur ! pic.twitter.com/QEaP4VWngM — Jean Lassalle (@jeanlassalle) April 8, 2017

Une idée originale. Un Toulousain a lancé un projet citoyen pour inciter les électeurs à se mobiliser pour l'élection présidentielle. Son projet "Une bouteille à la France" est bien accueilli dans les rues de la ville rose.