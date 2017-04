Journal de campagne | J-16 : la Syrie s'invite dans la campagne, Sarkozy sort du silence, le lapsus de Debré

Le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu le 23 avril, soit dans 17 jours. Pendant cette dernière ligne droite, France Bleu vous présente l'essentiel de la campagne dans un journal de bord quotidien. Aujourd'hui, la Syrie s'invite dans la campagne, Sarkozy appelle à voter Fillon.

Que s'est-il passé ces dernières heures dans la course à l'Élysée ? Le journal de campagne de France Bleu sera là chaque jour pour vous en livrer l'essentiel. Ce carnet de bord se poursuit ce vendredi avec les réactions des candidats après les frappes américaines en Syrie, l'appel de Nicolas Sarkozy, sur Facebook, à voter pour François Fillon, et le lapsus de Bernard Debré.

-

La plupart des candidats ont réagi vendredi aux frappes américaines menées dans la nuit contre une base aérienne du régime de Bachar al-Assad, suite à l'attaque chimique de mardi en Syrie.

Dans la ligne de François Hollande qui a estimé qu'"Assad porte l'entière responsabilité de ce développement" et que la "réponse" américaine devait être "poursuivie au niveau international", Emmanuel Macron a souhaité "une action coordonnée sur le plan international en représailles au régime" de Damas. Benoît Hamon a lui jugé le dirigeant syrien "directement responsable de la riposte" américaine.

L'acte abominable de Bachar Al Assad exige une solution politique immédiate pour une paix durable en Syrie.https://t.co/8LICEw5IOm — Benoît Hamon (@benoithamon) April 7, 2017

En revanche, Marine Le Pen, qui avait salué l'élection de Donald Trump à la Maison Blanche, s'est déclarée "étonnée" de la décision du président américain qui fait à nouveau de son pays "le gendarme du monde".

Tout en disant "comprendre" la riposte américaine, François Fillon a jugé que celle-ci ne devait "pas conduire à une confrontation directe des forces occidentales avec celles de la Russie et de l'Iran" car "ce serait un terrible danger pour la paix".

Ma réaction suite aux frappes américaines en Syrie https://t.co/NkxU9H5Qxf — François Fillon (@FrancoisFillon) April 7, 2017

En revanche, Jean-Luc Mélenchon a vivement dénoncé le soutien de Paris et Berlin à Washington. "Hollande et Merkel portent l'entière responsabilité de donner à #Trump le pouvoir solitaire de frapper qui il veut quand il veut", a-t-il tweeté.

Hollande et Merkel portent l'entière responsabilité de donner à #Trump le pouvoir solitaire de frapper qui il veut quand il veut. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) April 7, 2017

Nicolas Dupont-Aignan estime que les États-Unis sont passés en force vis-à-vis de l'ONU pour mener ces frappes. Des frappes condamnées par Nathalie Arthaud, ou encore Jacques Cheminade.

Dans ma dernière déclaration, je condamne les frappes américaines commandées par #Trump contre la #Syrie https://t.co/rvp8Arope9 — Jacques Cheminade (@JCheminade) April 7, 2017

-

Il n’y a plus de place pour les hésitations ou les états d’âme" - Nicolas Sarkozy

Nicolas Sarkozy est sorti de son silence ce vendredi. Sur Facebook, l'ancien président a appelé à faire fi des "hésitations" et des "états d'âme" en votant pour François Fillon le 23 avril. "François Fillon est le seul parmi les candidats à avoir l'expérience qui lui permettra d'incarner et de réussir l'alternance dont la France a tant besoin", écrit-il. Nicolas Sarkozy, battu lors de la primaire de la droite, "appelle donc tous les Français à se mobiliser pour la victoire des idées de la droite républicaine et du centre, les seules en mesure de permettre le redressement de la France".

-

La vidéo du jour est celle d'un lapsus. Celui du député LR de Paris Bernard Debré. Dans un entretien sur la chaîne de télévision Public Sénat, le parlementaire est revenu sur la thèse du "cabinet noir" à l'Élysée, qui serait, selon le camp Fillon, à l'origine des révélations dans la presse sur les emplois présumés fictifs de Penelope Fillon. Mais au lieu de viser François Hollande comme il le souhaitait, Bernard Debré s'est emmêlé les pinceaux et s'est trompé de nom de famille. Il a ainsi déclaré : "il y a une volonté de François Fillon de nuire à la droite".

-

23.257

C'était, à 16h ce vendredi après-midi, le nombre exact d'adhérents à l'UPR, selon François Asselineau. Le candidat de l'Union populaire républicaine a publié ce chiffre sur son compte Twitter, pour faire une mise au point sur l'état de son parti.

Puisque certains journalistes semblent fâchés avec le nombre exact des adhérents de l'UPR, le voici au 07 avril 2017 https://t.co/97Y6ucUD4c pic.twitter.com/t3WExA8lMu — François Asselineau (@UPR_Asselineau) April 7, 2017

-

Un tour de manège ce vendredi pour Marine Le Pen. La candidate du Front national était en visite à la Foire du Trône, à Paris. Elle a notamment promis aux forains de les remettre au "centre" des villes.

Marine Le Pen visitait la Foire du Trône ce vendredi. © Maxppp - Nicolas Kovarik

-

Le vote par procuration a des avantages insoupçonnés ! Comme le raconte France Bleu La Rochelle, sur l'ïle d'Oléron, une vingtaine de professionnels du tourisme ont lancé une opération spéciale pour tenter de ne pas voir l'affluence dans leurs établissements baisser lors des week-ends d'élections. Si vous présentez votre procuration de vote pour la présidentielle, ou pour les législatives, une nuit vous est offerte (pour deux déjà réservées) dans les hôtels et campings qui participent à l'opération.