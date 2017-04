Journal de campagne | J-18 : pas de débat à onze sur France 2, Poutou "pas un politicien classique", les affiches prêtes

Le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu le 23 avril, soit dans 18 jours. Pendant cette dernière ligne droite, France Bleu vous présente l'essentiel de la campagne dans un journal de bord quotidien. Aujourd'hui, Poutou s'explique après le débat de mardi, France 2 renonce à son débat.

Que s'est-il passé ces dernières heures dans la course à l'Élysée ? Le journal de campagne de France Bleu sera là chaque jour pour vous en livrer l'essentiel. Ce carnet de bord se poursuit ce mercredi avec les explications de Philippe Poutou sur son attitude lors du débat entre les onze candidats hier soir sur BFMTV et CNews, France 2 qui renonce à organiser son débat à onze le 20 avril, et les affiches officielles, prêtes à êtres collées sur les panneaux électoraux.

Onze entretiens individuels, en direct. C'est la proposition faite ce mercredi à tous les candidats par France 2, en lieu et place du débat à onze que la chaîne souhaitait organiser le 20 avril. Cette formule d'émission est finalement abandonnée. "Vu hier (mardi), France 2 ne veut pas reprendre la même séquence, considérant qu'il y a un risque de débordements à 2 jours de la fin... Enfin, ça a été dit en termes plus feutrés", a expliqué l'entourage d'un candidat. France Télévisions a confirmé mercredi avoir fait "une nouvelle proposition" aux candidats, précisant que l'émission n'aurait "lieu que si les 11 candidats acceptent tous d'y participer".

Je ne suis pas un politicien classique" - Philippe Poutou

Tout le monde ou presque a parlé de lui ce mercredi : Philippe Poutou a crevé l'écran mardi soir à l'occasion du débat télévisé entre les onze candidats organisé par BFMTV et CNews, avec ses attaques contre François Fillon et Marine Le Pen à propos des affaires. Le candidat du Nouveau parti anticapitaliste a notamment lancé à Marine Le Pen, qui ne s'est pas présentée chez les juges dans l'affaire sur les soupçons d'emplois fictifs du FN au Parlement européen, comme le lui permet son immunité d'eurodéputée : "Quand on est convoqué par la police, on n'a pas d'immunité ouvrière. On y va". Ce mercredi matin, Philippe Poutou est revenu sur son attitude lors de ce débat, dans une interview accordée à France Bleu Gironde. Il a expliqué qu'on lui "reproche souvent" son "côté un peu direct", tout en précisant: " je ne suis pas un politicien classique".

Le débat télévisé de mardi soir, qui a réuni l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle, a été suivi par 6,3 millions de téléspectateurs en moyenne, soit près d'un tiers des téléspectateurs, selon les chiffres de Médiamétrie. BFMTV a été la chaîne la plus regardée de la soirée en France, et bat au passage le record historique d'audience de la TNT. 10 millions de téléspectateurs avaient suivi le débat entre cinq candidats le 20 mars sur TF1.

Elles sont prêtes et n'attendent plus que d'être collées sur les 80.000 panneaux prévus à cet effet partout en France métropolitaine : les affiches officielles des candidats à la présidentielle devaient être acheminées dans tout le pays à partir de mercredi. Toutes les affiches étaient rassemblées mardi soir dans un immense hangar situé à Gonesse, dans le Val d'Oise. Elles doivent toutefois patienter jusqu'à lundi, jour du début officiel de la campagne, pour s'exposer au grand jour sur les panneaux électoraux.

"Mieux vaut tard que jamais", se diront certains... Retour cinq ans en arrière avec une vidéo dans laquelle François Hollande énonce des regrets à propos de son attitude lors de sa passation de pouvoir avec Nicolas Sarkozy, en 2012 à l'Élysée. "Je l'ai raccompagné mais je n'ai pas raccompagné Nicolas Sarkozy jusqu'à sa voiture comme il l'avait fait avec Jacques Chirac" en 2007, rappelle le chef de l'État dans une vidéo diffusée ce mercredi sur le site de L'Opinion. "Je le regrette parce que finalement, je ne voulais surtout pas donner le sentiment être discourtois à l'égard de mon prédécesseur", confie François Hollande, qui avait tourné les talons avant que son Nicolas Sarkozy ne soit entré dans sa voiture.

On reste en 2012 justement, avec un reportage à Mormoiron, dans le Vaucluse. Dans cette commune, les résultats du second tour de l'élection présidentielle de 2012 étaient quasiment identiques aux résultats nationaux : 51,6% des voix pour François Hollande, et 48,4% pour Nicolas Sarkozy. Telle une voyante devant sa boule de cristal, France Bleu Vaucluse est retourné à Mormoiron cinq ans après, pour tenter de savoir quel serait le résultat de l'élection présidentielle à venir dans ce "village test"...