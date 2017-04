Journal de campagne | J-19 : le grand débat, Lassalle ne veut plus être un "petit", Mélenchon sans policiers à Marseille

Le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu le 23 avril, soit dans 19 jours. Pendant cette dernière ligne droite, France Bleu vous présente l'essentiel de la campagne dans un journal de bord quotidien. Aujourd'hui : Lassalle contre les journalistes et Mélenchon sans policiers à Marseille.

Que s'est-il passé ces dernières heures dans la course à l'Élysée ? Le journal de campagne de France Bleu sera là chaque jour pour vous en livrer l'essentiel. Ce carnet de bord se poursuit ce mardi avec les chiffres à connaître sur le grand débat, Jean Lassalle qui en a assez d'être traité comme un "petit candidat", et la marque Kindy qui tente d'attirer l'attention des candidats.

- -

Bon aujourd'hui, on triche, il y en a trois :

11 : c’est le nombre de candidats à l’élection présidentielle qui vont s’affronter ce mardi soir en direct sur CNews et BFMTV à partir de 20h40. C’est le premier débat (et peut-être le dernier parce que certains ne veulent pas de celui organisé à deux jours du premier tour) à rassembler tous les candidats avant le premier tour. C’est aussi une première tout court en France.

17 : pour que le débat ne dure pas jusqu’au bout de la nuit, les onze candidats ont chacun 17 minutes pour s’exprimer, pas plus. Il va falloir chronométrer la pause pipi si vous ne voulez pas rater la moindre intervention de votre candidat !

3h30 : c’est la durée (prévue !) du débat de ce mardi 4 avril. Heureusement, cette fois-ci, il y aura des tabourets pour les candidats, Marine Le Pen devrait donc avoir moins mal aux pieds.

- -

Le plateau du débat entre les onze candidats pour le 4 avril 2017. © Maxppp - Philippe Lavieille Maxppp

Tadam ! Voilà le plateau où les onze candidats et candidates vont passer au moins 3 heures et demi à s'interpeller ce mardi 4 avril.

- -

Jean-Luc Mélenchon dansera (peut-être) le Mia dimanche... (Emmanuel Macron avait osé la référence au groupe IAM lors de sa venue à Marseille, et ça n'a pas échappé à Jean-Luc Mélenchon). En tout cas, il sera en meeting à Marseille le 9 avril, mais sans policiers municipaux. Le maire de Marseille Jean-Claude Gaudin, ne prêtera pas un seul policier municipal au candidat de la France insoumise pour sécuriser son meeting. Il ne voit pas pourquoi protéger un rassemblement électoral plutôt qu’un autre. Franchement, ça n’a pas l’air d’inquiéter le staff de Mélenchon : "il y avait 120.000 participants en 2012 et tout s’est bien passé", disait Jean-Marc Coppola, élu Front de Gauche à Marseille, sur France Bleu Provence ce mardi matin.

- -

Les onze candidats ont tous reçu des chaussettes tricolores de la marque Kindy. L’entreprise, basée dans l’Oise, a de gros problèmes financiers et elle espère grâce à cette opération attirer l’attention des candidats sur son sort. Why not ?

Moliens (Oise) : Kindy met deux pieds dans la campagne présidentiellehttps://t.co/3duPG7awsi pic.twitter.com/5Y1Y25jYyE — France Bleu (@francebleu) April 3, 2017

- -

"Vous êtes voués à la disparition du journalisme !". C’est le coup de gueule du jour, et on le doit à Jean Lassalle. Le député des Pyrénées-Atlantiques, candidat à l'élection, en a marre d’être classé avec "les petits, les minuscules face aux grands, aux géants" dans les journaux papiers. C’est ce qu’il a crié ce mardi matin sur LCP où il était invité à parler de son programme.