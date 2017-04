Journal de campagne | J-20 : les caravanes de Hamon, la charte de Dupont-Aignan, Fillon ne met pas d'argent de côté

Le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu le 23 avril, soit dans 20 jours. Pendant cette dernière ligne droite, France Bleu vous présente l'essentiel de la campagne dans un journal de bord quotidien. Aujourd'hui, Hamon lance ses caravanes et Fillon dit ne pas mettre d'argent de côté.

Que s'est-il passé ces dernières heures dans la course à l'Élysée ? Le journal de campagne de France Bleu sera là chaque jour pour vous en livrer l'essentiel. Ce carnet de bord se poursuit ce lundi avec le lancement des caravanes et du simulateur de revenu universel de Benoît Hamon, François Fillon qui explique avoir du mal à "mettre de l'argent de côté", et Nicolas Dupont-Aignan invite tous les candidats à signer une "charte éthique".

- -

Pour expliquer au plus grand nombre sa principale mesure, Benoît Hamon a lancé ce lundi trois "caravanes du revenu universel et du pouvoir d'achat". Les véhicules sont partis du QG de campagne du candidat socialiste et vont parcourir 100 villes en France. A bord, des volontaires qui vont aller expliquer sur le terrain la mesure, et proposer aux Français d'utiliser le simulateur de revenu universel, lancé également ce lundi, sur le site internet de Benoît Hamon.

Merci à tous les volontaires qui ont pris la route pour 3 semaines à votre rencontre pour présenter le #RevenuUniversel #HamonTour pic.twitter.com/0kFgX6H6SJ — Benoît Hamon (@benoithamon) April 3, 2017

-

Je suis loin d'être le favori, je reste un outsider" - Emmanuel Macron

Alors qu'il est donné qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle dans tous les sondages, Emmanuel Macron explique lundi dans un entretien au quotidien Le Monde qu'il se voit toujours en position d'"outsider". "Aujourdhui, la favorite durable des sondages au premier tour et depuis longtemps, c'est Marine Le Pen", ajoute-t-il.

- -

0

Pas un euro de côté pour François Fillon. Le candidat LR a affirmé lundi matin sur BFMTV et RMC qu'il peinait à mettre de l'argent de côté, avant de détailler les mesures qu'il souhaitait sur la transparence de la vie publique. À la question du journaliste Jean-Jacques Bourdin "est-ce-que vous arrivez à mettre de l'argent de côté ?", François Fillon - qui a d'abord paru surpris par la question - a simplement répondu "non".

François Fillon : "Moi, est-ce que je mets de l’argent de côté ? Non" pic.twitter.com/jUDR4ymQHR — BFMTV (@BFMTV) April 3, 2017

- -

Le buzz du jour est une réponse directe au chiffre du jour. Juste après l'interview de François Fillon sur BFMTV et RMC, le site internet parodique Le Gorafi a lancé une cagnotte en ligne sur leetchi.com. Le Gorafi a expliqué qu'il s'agissait d'un acte de "solidarité", "pour permettre à François Fillon et sa famille de vivre dans la dignité et d'espérer un avenir radieux".

Solidarité - Des milliers de Français se mobilisent pour aider François Fillon dans le besoin https://t.co/MFCDIdUfMU pic.twitter.com/pLPTGyYJE5 — Le Gorafi (@le_gorafi) April 3, 2017

Si le lancement de la cagnotte est ironique, la cagnotte elle, existe bien. Lundi à 17h, son montant dépassait les 250 euros. Mais pas question de verser effectivement cet argent à la famille Fillon : "tous les dons seront transmis à des associations locales d'entraide de la Sarthe", (notamment le Secours populaire), précise Le Gorafi dans l'intitulé de la cagnotte en ligne.

- -

La proposition du jour est en fait un ensemble de dix propositions. Nicolas Dupont-Aignan a présenté lundi une "charte éthique" qu'il a adressée aux dix autres candidats à l'élection présidentielle, afin qu'ils la signent. Les dix articles de cette charte sont, selon le candidat de Debout la France, des "engagements indispensable pour moraliser la vie publique dans notre pays", alors que la campagne est polluée par les affaires visant François Fillon et Marine Le Pen.

Les candidats qui signent ce texte s'engagent notamment "à imposer le casier judiciaire pour tout candidat à un mandat électif", et à "renvoyer tout ministre mis en examen et à placer sous mandat de dépôt systématique les élus condamnés à une peine de prison ferme". Ou encore à "ne pas accepter de cadeaux de la part d'entreprises ou de groupes d'intérêts". Symboliquement, Nicolas Dupont-Aignan a présenté et signé le texte devant le Conseil constitutionnel.